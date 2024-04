Füllkrug ergreift Maßnahme nach anhaltender Tor-Flaute

IMAGO/H. Langer

Niclas Füllkrug ist seit neun Pflichtspielen torlos

Mittelstürmer Niclas Füllkrug befindet sich in seinem ersten großen Formtief, seit seinem Wechsel im letzten Sommer von Werder Bremen zu Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund. Nach wochenlanger Durststrecke hat der Angreifer jetzt reagiert und eine Maßnahme ergriffen - allerdings abseits des Fußballplatzes.

Sechs Spiele in der Fußball-Bundesliga sowie zuletzt dreimal in der Champions League ist Füllkrug seit Mitte Februar dieses Jahres ohne Tor geblieben. Zum letzten Mal jubelte der 30-Jährige beim 1:1-Unentschieden beim VfL Wolfsburg am 17. Februar über ein eigenes Tor.

Der eigentliche Torjäger wirkte zuletzt verunsichert in seinem Spiel, bisweilen wie ein Fremdkörper im Angriffsspiel der Schwarz-Gelben. Am letzten Mittwoch wurde er bei der 1:2-Niederlage bei Atlético Madrid ungewöhnlich früh in der 60. Minute ausgewechselt. Der für ihn stürmende Sebastien Haller traf später zum 1:2-Anschlusstreffer für seine Farben und hofft nun darauf, schon zeitnah für Füllkrug in die BVB-Startelf gestellt zu werden.

Der deutsche Nationalspieler selbst zeigte sich zuletzt schmallippig, will lieber mit Leistung statt mit Worten antworten. Bis dato blieb ihm der Brustlöser nach der längsten Durststrecke seiner bisherigen BVB-Zeit aber noch verwehrt.

Füllkrug schaltet Kommentar-Funktion zunächst ab

Dass die lauter werdende Kritik an den Leistungen des Angreifers nicht spurlos an ihm vorbeigeht, untermauert jetzt ein Blick in die sozialen Medien. Dort hat Füllkrug seit neuestem die allgemeine Kommentar-Funktion auf seinem Instagram-Profil deaktiviert. Derzeit können nur noch Personen, denen der gebürtige Hannoveraner auch selbst folgt, einen Kommentar abgeben.

Hintergrund ist, dass in den letzten Wochen Hunderte an Kommentaren zu lesen waren, in denen Instagram-User mit den Darbietungen Füllkrug sehr unzufrieden waren und mit dem Bundesliga-Torschützenkönig der letzten Saison hart ins Gericht gingen.

Auf diese Art Feedback will Füllkrug bis auf weiteres verzichten.