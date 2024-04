Verlängerung oder Abschied? Sané lässt aufhorchen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Verhandelt mit dem FC Bayern über eine Verlängerung: Leroy Sané

Noch immer ist unklar, ob Leroy Sané auch in der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen wird. Immerhin: Der Flügelflitzer geht von baldigen Vertragsgesprächen aus.

"Ich mache mir im Moment nicht so viele Gedanken darüber, bin im Hier und Jetzt. Es wird in den nächsten Wochen intensiveren Kontakt mit den Verantwortlichen geben", kündigte der 28-Jährige im "kicker" an.

Sanés aktuelles Arbeitspapier läuft 2025 aus, der Offensivspieler hat zuletzt mehrfach sein Interesse an einer Verlängerung in München signalisiert. Seit 2020 spielt er mittlerweile für den FC Bayern.

Ein Faktor in den Gesprächen dürfte auch die Trainerentscheidung des Rekordmeisters sein. Für Thomas Tuchel ist nach der Saison Schluss, ein Nachfolger steht noch nicht fest.

"Ich mag seine direkte Art extrem gerne", betonte Sané zuletzt: "Bei ihm weiß man immer, woran man ist. Thomas Tuchel gehört definitiv zu den besten Trainern der Welt."

Leroy Sané tendiert wohl zu Verbleib beim FC Bayern

Nach einem bärenstarken Start in die Spielzeit hatte Sané in den vergangenen Monaten spürbar an Fahrt verloren. Mitverantwortlich dafür waren wiederkehrende Probleme im Schambeinbereich.

Dass es beim FC Bayern weiterhin den Unterschied machen kann, stellte der frühere Schalker erst in der vorigen Woche mit einem Traumsolo beim 2:2 in der Champions League beim FC Arsenal unter Beweis.

Dennoch ist Sané nicht komplett zufrieden. "Klar habe ich meine persönlichen Ziele. Aber für mich ist es am wichtigsten, dass ich meine Leistung bringe, der Mannschaft helfe, egal ob mit Toren oder Vorlagen oder durch Defensivarbeit", kommentierte er seine jüngste Durststrecke. Seit Oktober wartet der Tempodribbler mittlerweile auf einen Pflichtspieltreffer.

Sané dazu: "Am Ende des Spiels will ich einfach sagen können, ich habe gut gespielt, ich habe ein gutes Gefühl. Ich versuche, so schnell es geht meinen Rhythmus wiederzufinden."

Positiv für den FC Bayern: Nach "kicker"-Informationen sieht der Linksfuß seine Zukunft in München - eine gute Voraussetzung für eine Verlängerung der Zusammenarbeit.