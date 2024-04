Hamann legt im Verletzungszoff nach

IMAGO/Revierfoto

Beim FC Bayern läuft einiges schief, sagt Dietmar Hamann

Das Spieler-Lazarett des FC Bayern ist in dieser Saison ungewöhnlich groß. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann äußerte am Wochenende den Verdacht, dass dies mit falschem Training zusammenhängen könnte. Sowohl von den Münchnern als auch von Stefan Effenberg gab es danach Gegenwind. Deren Erklärungen lässt Hamann wiederum nicht gelten.

Geht es nach Dietmar Hamann, so können die unzähligen Muskelverletzungen beim FC Bayern in der Saison 2023/24 eigentlich nur mit falschem bzw. zu wenig Training zusammenhängen. Diese Theorie äußerte er nach dem 2:0 der Münchner gegen den 1. FC Köln, bei dem sich mit Kingsley Coman ein weiterer FCB-Profi verletzte.

Während Thomas Tuchel diese These kopfschüttelnd unkommentiert ließ, wertete Stefan Effenberg sie als "völligen Quatsch". Der "Tiger" sagte bei "Sport1", dass es schlicht und ergreifend Pech sei und es einfach gewisse Spieler gebe, die verletzungsanfälliger seien als andere.

Hamann versteht Bayern-Probleme "einfach nicht"

Diese Erklärung reicht Hamann allerdings nicht. Er meinte am Sonntag im "Sky"-Studio: "Ich verstehe einfach nicht, dass man das nicht irgendwann in den Griff bekommt. Es geht ja durch die ganze Saison mit den Muskelverletzungen."

Er habe Verständnis, dass Tuchel auf das Thema mit Frust reagiere, weil es, wie in diesem konkreten Fall bei Coman, "die Chancen [gegen den FC Arsenal] erheblich mindert. Und sollten sie weiterkommen, dann hast du immer noch keinen Coman, mit dem du gegen Real oder City natürlich eine ungleich höhere Chance hättest".

Ist Arsenal der Favorit gegen den FC Bayern?

Was die Münchner Chancen gegen Arsenal angeht, so heißt der Strohhalm in Hamanns Augen Leroy Sané. "Er muss spielen, er ist das Letzte, das sie haben. Wenn Sané nicht spielen kann, wäre das eine Katastrophe, denn dann fehlen dir drei Spieler, die den Unterschied machen können."

Sollte Sané nicht spielen können, "würde ich so weit gehen, zu sagen, dass Arsenal der Favorit ist", urteilte Hamann.