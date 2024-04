Nagelsmann-Rückkehr zum FC Bayern wird immer konkreter

IMAGO/Revierfoto

Kehrt Julian Nagelsmann zum FC Bayern zurück?

Die Zeichen für eine Rückkehr von Julian Nagelsmann zum FC Bayern verdichten sich immer mehr.

Wie "Sky" berichtet, wird ein Nagelsmann-Comeback an der Säbener Straße immer konkreter. Demnach sind die Gespräche zwischen beiden Parteien bereits weit fortgeschritten. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sollen Verhandlungen mit Sports360, der Agentur des Bundestrainers, geführt haben.

Sogar über Vertragsdetails soll bereits gesprochen worden sein. Dem TV-Sender zufolge steht ein Drei- oder Vierjahresvertrag im Raum.

Noch habe Nagelsmann den Münchnern aber keine Zusage gegeben. Die Bayern-Bosse seien aber optimistisch, dass die Suche nach einem neuen Trainer schon bald beendet sein könnte.

Neben Nagelsmann stehen laut "Sky" nach wie vor Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion sowie Unai Emery von Aston Villa auf der Trainerliste des FC Bayern. Grundsätzlich habe man sich aber auf Nagelsmann festgelegt.

Nagelsmann ist mindestens bis zur Heim-EM 2024 als Bundestrainer tätig. Während der DFB signalisierte, bei entsprechender EM-Leistung gerne verlängern zu wollen und Gespräche ankündigte, fällt der Name Nagelsmann auch immer wieder im Zusammenhang mit einer Rückkehr zum FC Bayern.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte zuletzt bestätigt, dass es "gute Anfragen auf Top-Niveau" für Nagelsmann gibt. "Es ist eine grundsätzliche Entscheidung für ihn – aber er weiß, was er an uns hat", merkte der 63-Jährige an.

Nagelsmann lässt Zukunft offen

Nagelsmann selbst ließ seine Zukunft zuletzt offen. "Ich habe kein schriftliches Angebot vorliegen und es gab jetzt auch keine Gespräche", stellte der Bundestrainer Anfang der vergangenen Woche bei RTL/ntv und sport.de klar.

Irgendwann werden vielleicht ein paar Vereine kommen, "aber aktuell ist es nicht so, dass ich etwas Unterschriftfertiges vorliegen habe und ich sage: 'Ok jetzt schlage ich zu'", so Nagelsmann weiter. "Ich bin immer noch in der Phase, mir Gedanken mache, wie es aus beruflicher Sicht weitergeht."