Gündogan stellt Rot-Sünder Araújo in den Senkel

Ilkay Gündogan und der FC Barcelona sind aus der Champions League ausgeschieden

Mit einem 3:2-Vorsprung im Rücken ging der FC Barcelona in das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Nach der frühen Roten Karte gegen Ronald Araújo brachen die Katalanen aber auseinander und gingen unter. Ilkay Gündogan zeigte sich nach dem Schlusspfiff maßlos enttäuscht - auch von seinem Teamkollegen.

"Ich bin enttäuscht, sehr enttäuscht. Wir waren in einer so guten Ausgangslage, nicht nur nach dem Hinspiel, auch nach unserem ersten Tor", erklärte Gündogan nach der 1:4-Niederlage im Interview mit dem Sender "CBS".

Alles habe nach dem frühen 1:0 durch Raphinha (12.) "in unseren Händen" gelegen. "Und dann haben wir es einfach auf die simpelste Art und Weise weggegeben. Wir haben es PSG einfach geschenkt. Das enttäuscht mich am meisten", klagte der deutsche Nationalspieler über den Spielverlauf, der von der Roten Karte gegen Ronald Araújo in der 29. Minute maßgeblich beeinflusst wurde.

Gündogan kritisiert Araújo nach Platzverweis

Für die Schlüsselszene des Spiels fand der Deutsche klare Worte. "Wenn er ihn gefoult hat, ist es eine Rote Karte. Ich habe die Wiederholung nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht [ob es ein Foul war]. Aber ich denke, in diesen entscheidenden Momenten muss man sich sicher sein, an den Ball zu kommen. Und wenn du nicht an den Ball kommst, musst du wegbleiben", kritisierte Gündogan das ungeschickte Einsteigen Araújos im Duell mit PSG-Profi Bradley Barcola.

Anschließend bekräftigte Gündogan die Kritik an seinem Mitspieler und sagte, Araújo habe in diesem folgenschweren Moment schlicht und ergreifend die falsche Entscheidung getroffen.

"Das killt einfach dein Spiel"

"Ich bevorzuge es natürlich, da ein Tor zuzulassen oder aber ein Eins-gegen-Eins mit dem Torhüter zu riskieren. Wobei er [Barcola] sich den Ball weit vorgelegt hat. Ich weiß nicht mal, ob er ihn überhaupt noch erreicht hätte. Aber gib uns eine Möglichkeit, lass unseren Torhüter die Situation retten oder lass das Tor zu, weil so früh im Spiel ein Mann weniger zu sein, killt einfach dein Spiel", klagte Gündogan.

Einen weiteren kapitalen Fehler sah der Deutsche vor dem 1:2 durch Vitinha in der 54. Minute, als die Barca-Mannschaft zu tief hinten drin stand und nicht rechtzeitig rausrückte. "Auch das war ein Fehler. Wir müssen da rauskommen. Und das ist nichts, was wir nicht trainiert haben. [...] Einer muss da raus, aber keiner hat es gemacht", sagte Gündogan.