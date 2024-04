Enthüllt! So plant VfB-Bankdrücker Silas

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Silas Katompa Mvumpa (l.) ist in dieser Saison beim VfB nur Ergänzungsspieler

Der VfB Stuttgart spielt eine denkwürdige Bundesliga-Spielzeit, rangiert nach 29 Spieltagen punktgleich mit dem FC Bayern auf Tabellenplatz drei. In den letzten Monaten ging der einstige VfB-Rekordtransfer Silas Katompa Mvumpa allerdings etwas unter, kam über seine Rolle als Ergänzungsspieler nicht mehr hinaus. Wie plant der Flügelflitzer seine Zukunft bei den Schwaben?

Die Zahlen lassen keinen großen Raum für Interpretationen zu: Silas Katompa Mvumpa hat in der laufenden Saison erst acht Startelf-Einsätze für die Schwaben absolviert, hat noch kein einziges Spiel dabei über 90 Minuten bestritten. Drei Saisontore und vier Vorlagen stehen zu Buche.

In den vergangenen Monaten haben die anderen Flügelspieler der Stuttgarter um Chris Führich oder Jamie Leweling dem 25-Jährigen den Rang abgelaufen.

Geht es nach dem Kongolesen, wird er aber auch in der kommenden Saison noch für den VfB Stuttgart auflaufen.

Laut eines jüngsten "Bild"-Berichts plant Silas derzeit nicht, den Verein zu verlassen. Vielmehr will er sich ab dem Sommer noch einmal neu bei Cheftrainer Sebastian Hoeneß aufdrängen und für das neue Spieljahr anbieten.

Silas kostete den VfB Stuttgart einst acht Millionen Euro

Aufgrund der neuen Dreifach-Belastung mit Bundesliga, DFB-Pokal und Europapokal würde Silas zwangsläuft neue Gelegenheiten erhalten, sich bei seinem Coach für das Team zu empfehlen.

Silas spielte bis dato 86 Mal im deutschen Fußball-Oberhaus, erzielte dabei achtbare 19 Tore. Der sprintstarke Rechtsaußen wies aber immer wieder Defizite im taktischen und defensiven Bereich auf, wurde daher wiederholt von Coach Hoeneß nur mit einem Bank-Platz bedacht.

Wie es in dem "Bild"-Bericht weiter hieß, wäre der VfB zumindest gesprächsbereit, sollte es externes Interesse an dem Flügelspieler geben, der einst im Sommer 2019 für acht Millionen Euro vom französischen Zweitligisten FC Paris an den Neckar gewechselt war.

Im vergangenen Januar wurde Silas schon beim englischen Erstligisten FC Fulham gehandelt. Ein Transfer war damals aber nicht zustande gekommen.