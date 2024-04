Vor "Endspiel": Ansage vom FC-Coach

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Timo Schultz schwört den 1. FC Köln ein

Vor dem Abstiegs-Kracher gegen Darmstadt 98 spricht Köln-Trainer Timo Schultz über die Herangehensweise im Kampf um den Klassenerhalt und die personelle Situation. Dabei will er sich vor allem die Vorfreude auf das Spiel nicht nehmen lassen.

FC-Trainer Timo Schultz machte einen entspannten Eindruck, als er sich am Donnerstagvormittag auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten stellte. Dabei gibt die Situation am Geißbockheim eigentlich alles andere her als gute Laune. Vor dem Abstiegs-Endspiel (Samstag, 15:30 Uhr, sport.de-Ticker) gegen die fast schon abgestiegenen Darmstädter beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz schon vier Punkte. Das bedeutet: Selbst mit einem Sieg wird man auch nach dem kommenden Wochenende weiterhin auf Platz 17 in der Liga stehen.



Trotzdem will sich Schultz den Optimismus nicht nehmen lassen: "Ich höre immer nur Druck, Druck, Druck. Wir kennen unsere Situation, aber müssen jetzt nicht noch mehr Druck darauf laden. Wir dürfen uns die Lockerheit und die Vorfreude nicht nehmen lassen."

Schultz: "Jedes Spiel wie ein Endspiel"

Schultz weiter: "Wir wollen gegen Darmstadt gewinnen. Dann schauen wir uns die Tabelle Woche für Woche aufs Neue an." Der Fokus liege dabei vor allem darauf, torgefährlicher zu werden und sich mehr Torchancen herauszuspielen.

Helfen dabei könnte nun auch wieder Luca Waldschmidt. Der 27-jährige Stürmer sei laut dem FC-Chefcoach nach einer langen Verletzung und mehreren Kurzeinsätzen eine Option für die Startelf.

Für Mark Uth kommt die Startelf noch viel zu früh. Dass Uth trotzdem das erste Mal nach einer langen Zeit wieder eine Option für den Kader ist, liegt auch daran, dass Schultz genau weiß, wie wichtig ein Spieler mit "so einer Qualität" auch für zehn Minuten sein kann: "Mit Mark werde ich nochmal sprechen. Er war eine lange Zeit raus, braucht aber nicht viel Anlaufzeit. Der Ball gehört seinem Fuß.

Ausfall im zentralen Mittelfeld

Neben den Langzeitverletzten Luca Kilian, Davie Selke und Justin Diehl gibt es für das Spiel gegen Darmstadt noch einen krankheitsbedingten Ausfall: Stammspieler Dejan Ljubicic wird den Kölnern nicht zur Verfügung stehen.

Dafür kehren Eric Martel kehrt nach abgesessener Gelbsperre und Denis Huseinbasic mit überstandenen muskulären Problemen zurück in den Kader. Sie sind zusammen mit Jacob Christensen, der in München ein überzeugendes Startelfdebüt feierte, die Kandidaten für die Doppel-Sechs-Position in der Startelf von Trainer Timo Schultz.