Gute Personal-Nachricht für FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Serge Gnabry kämpft erneut für ein Comeback beim FC Bayern

Aufatmen beim FC Bayern: Nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League hat sich das Münchner Lazarett ein wenig gelichtet.

Serge Gnabry hat das Lauftraining wieder aufnehmen können, wie der FC Bayern am Donnerstagabend mitteilte.

Der Flügelstürmer hatte sich im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal (2:2) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Das anschließende Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (2:0) sowie das Rückspiel gegen die Londoner (1:0) verpasste der 28-Jährige.

Ohnehin zählt Gnabry beim deutschen Rekordmeister in dieser Saison zu den großen Pechvögeln. Immer wieder war der Außenstürmer verletzungsbedingt ausgefallen.

FC Bayern: Serge Gnabry vor erneuter Verletzung äußerst treffsicher

Nach Hüftproblemen zum Saisonstart setzte ihn ein Unterarmbruch im Herbst außer Gefecht. Im Dezember folgte dann eine hartnäckige Muskelverletzung, durch die er mehrere Monate fehlte. Ein Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft hatte Serge Gnabry unter seinem ehemaligen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann in diesem Kalenderjahr daher noch nicht absolvieren können. Zuletzt kam er bei den DFB-Niederlagen gegen die Türkei und gegen Österreich im vergangenen November zum Einsatz.

Nach seinem Comeback Anfang März hatte sich Gnabry dann aber prompt äußerst treffsicher gezeigt, ihm gelangen vier Tore und eine Vorlage in sechs mitunter kurzen Einsätzen. Im Königsklassen-Hinspiel beim FC Arsenal etwa hatte er den wichtigen Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt.

Unterdessen herrschte am Donnerstagvormittag an der Säbener Straße gute Laune beim Spielerersatztraining, wie der FC Bayern einen Tag nach dem Halbfinal-Einzug in der Champions League mitteilte. Am 30. April empfangen die Münchner in der Königsklasse Real Madrid, eine Woche später kommt es zum Rückspiel. Ob Serge Gnabry zuvor schon beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin im Kader stehen wird, ist derweil offen.