FC Bayern trifft wegweisende Sané-Entscheidung

IMAGO/ULMER

Der FC Bayern will Leroy Sané in den nächsten beiden Spielen offenbar schonen

Der FC Bayern setzt in den letzten Wochen der Saison alles auf die Karte Champions League. Um den Titeltraum nicht zu gefährden, sollen die Münchner nun bei ihrem Sorgenkind Leroy Sané eine wegweisende Entscheidung getroffen haben.

Der FC Bayern nimmt Leroy Sané nach Informationen von "Bild" vorerst aus dem Trainings- und Spielbetrieb. Der Flügelstürmer werde nun komplett geschont, damit er für die wichtigen Spiele fit ist.

Der 28-Jährige soll somit in den kommenden Bundesliga-Partien gegen Union Berlin (Samstag, 18:30 Uhr) und Eintracht Frankfurt (27.04., 15:30 Uhr) nicht eingesetzt werden. Erst im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid am 30. April soll Sané wieder mit von der Partie sein. Auch im Rückspiel am 8. Mai werde der DFB-Star natürlich eingesetzt.

Leroy Sané spielt seit Wochen schon unter großen Schmerzen. Zuletzt konnte der Bayern-Star wegen einer Schambein-Entzündung kaum trainieren. Nach dem Rückspiel gegen den FC Arsenal (1:0) wurde der Angreifer noch einmal untersucht, so "Bild".

"Grenzwertig": Sané beißt seit Wochen auf die Zähne

Der Münchner Sportdirektor Christoph Freund hatte nach der Partie gegen die Engländer bereits angedeutet, dass man im Fall Leroy Sané bald die Notbremse ziehen müsse. "Leroy hat die Zähne zusammen gebissen und eine super Leistung gebracht. Er kann seit einigen Wochen eigentlich nicht mehr trainieren. Das ist absolut grenzwertig", so der Österreicher.

Gegen Arsenal stand die Nummer zehn in der Startelf, erst nach 89 Minuten wurde er von Trainer Thomas Tuchel unter dem Applaus der Fans vom Feld genommen. Für ihn kam Abwehrspieler Dayot Upamecano für die letzten Minuten in die Partie.

Da in Kingsley Coman und Serge Gnabry weitere offensive Außenbahnspieler zuletzt fehlten, führt die Herausnahme von Leroy Sané beim FC Bayern allerdings zu weiterem Personal-Mangel. Während die Saison für Coman womöglich schon gelaufen ist, konnte Gnabry immerhin am Donnerstag das Lauftraining wieder aufnehmen. Zudem stehen Mathys Tel, Thomas Müller oder Bryan Zaragoza als Alternativen zur Verfügung.