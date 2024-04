Söder plädiert für Verbleib von Bayern-Star

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Markus Söder spricht über den FC Bayern

Hinter der sportlichen Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern steht weiterhin ein Fragezeichen. Nun hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in die Personalie eingeschaltet und für eine Verlängerung mit dem Nationalspieler plädiert.

"Kimmich gehört zum festen Bestandteil der Nationalmannschaft und zum FC Bayern. Man muss nicht immer nur Spieler von woanders her holen, wenn man selber gute hat", wird Söder von "Bild" zitiert.

Er habe "damals das Ziehenlassen von David Alaba als großen Fehler erachtet. So was sollte man nicht wiederholen", führte der CSU-Politiker seine Argumentation aus. Der österreichische Nationalspieler war 2021 vom deutschen Rekordmeister zu Real Madrid gewechselt, wo er gleich in seiner ersten Saison die Champions League gewann.

FC Bayern: Kimmich glänzt gegen Arsenal

Kimmich ist beim FC Bayern mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Der 29-Jährige agiert unter Trainer Thomas Tuchel derzeit als Rechtsverteidiger. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal (1:0) in der Königsklasse erzielte Kimmich per Kopfball das Tor des Tages, verdiente sich die sport.de-Note 1,0.

"Wenn ich das mal vergleiche zwischen Kimmich und Declan Rice", blickte Söder auf das Champions-League-Duell mit den Gunners zurück: "Rice wurde so gehyped und so beeindruckend war es am Mittwoch nicht. Da war eher Kimmich beeindruckend! Darum hoffe ich, dass das zusammenwächst, was in Bayern zusammengehört."

FC Bayern: Kimmich will Trainer-Entscheidung abwarten

Zu einer zeitnahen Entscheidung wird es bei Kimmich wohl nicht kommen.

"Josh sagt ganz klar: 'Max, ich möchte wissen, wer neuer Trainer ist'", verriet Bayerns Sportvorstand Max Eberl zuletzt im Interview mit "Sky": "Dann werden sich diese Fragen auch ergeben."

Noch steht nicht fest, wer an der Säbener Straße im Sommer auf Tuchel folgt. Bundestrainer Julian Nagelsmann, der in den vergangenen Tagen als Favorit in München galt, verlängerte seinen Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund bis 2026.