Schalke-Coach spricht über Wechsel-Gerüchte

IMAGO/Fabian Kleer

Karel Geraerts trainiert den FC Schalke 04

Verlässt Karel Geraerts den FC Schalke 04 im Sommer? Der Cheftrainer hat nach dem Remis in der 2. Bundesliga beim SV Elversberg auf die Gerüchte um seine Person reagiert.

"Das einzige, was der Wahrheit entspricht, ist, dass meine Familie in Brügge wohnt und ich in Brügge gespielt habe. Alles andere sind Gerüchte", äußerte sich Geraerts (Vertrag bis 2025) gegenüber "Sky": "Und derzeit beschäftige ich mich nicht mit Gerüchten. Ich habe genug Arbeit auf Schalke, wir haben eine große Herausforderung vor uns und ich werde damit weitermachen."

Geraerts ist Medienberichten zufolge Trainer-Kandidat des FC Brügge. Der belgische Erstligist hatte sich vor einigen Wochen von seinem Cheftrainer Ronny Deila getrennt, interimistisch ist U23-Coach Nicky Hayen eingesprungen. Geraerts soll als mögliche Dauerlösung auserkoren worden sein.

Laut "Sky" ist Hein Vanhaezebrouck auf Schalke eine mögliche Alternative für Geraerts, sollte dieser den Klub wirklich am Saisonende in Richtung seiner Heimat verlassen. Vanhaezebrouck steht aktuell beim KAA Gent an der Seitenlinie. S04-Sportdirektor Marc Wilmots soll einen engen Draht zum belgischen Verein haben, so "Sky".

FC Schalke 04 hofft auf den Klassenerhalt

Doch noch ist keine Entscheidung gefallen. Geraerts holte mit dem FC Schalke 04 am Freitagabend durch das 1:1 beim SV Elversberg einen weiteren Punkt auf der Mission Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Der Trend zeigt für die Gelsenkirchener in die richtige Richtung. Der FC Schalke 04 ist seit vier Spielen ungeschlagen, dreimal sprang bei dieser Serie ein Zähler heraus. Immerhin haben sich die Knappen dadurch ein kleines Polster auf die Abstiegsränge erarbeitet.

Der FC Schalke 04 trifft in der 2. Bundesliga noch auf Fortuna Düsseldorf (H), den VfL Osnabrück (A), Hansa Rostock (H) sowie auf Greuther Fürth (A).

Geraerts hatte den Klub im vergangenen Oktober von Thomas Reis übernommen.