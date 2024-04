Effenberg lobt Nagelsmann-Entscheidung beim DFB

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Julian Nagelsmann bleibt über den Sommer hinaus Bundestrainer

Knapp zwei Monate vor Beginn der Heim-Europameisterschaft hat der Deutsche Fußball-Bund Tatsachen geschaffen und den Vertrag mit Bundestrainer Julian Nagelsmann vorzeitig verlängert. Eine Entscheidung, die rechtzeitig vor Beginn der heißen Vorbereitungsphase für die richtige Stimmung rund um die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft sorgen könnte.

Das zumindest erwartet nun Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg, der die vorzeitige Verlängerung mit dem Bundestrainer als sehr positive Entscheidung bewertete.

"Das ist eine nachvollziehbare Entscheidung. Es ist das Allerwichtigste, dass vor der Heim-EM damit jetzt Ruhe drin ist bei der Nationalmannschaft. [...] Jetzt gibt es eine definitive Antwort und damit Ruhe. Also genau das, was der DFB braucht, wenn die Europameisterschaft losgeht. Es ist ein richtiger und guter Zeitpunkt, diese Personalie jetzt zu klären", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Portal "t-online".

Es sei genau der richtige Weg, mit Nagelsmann, der im letzten Herbst für den gescheiterten Hansi Flick als Bundestrainer übernommen hatte, vorzeitig bis zur Weltmeisterschaft in zwei Jahren zu verlängern.

Effenberg begrüßt Nagelsmann-Bekenntnis zum DFB

Der 36-Jährige betreue die DFB-Auswahl nun bei zwei Turnieren und setze damit ein Zeichen, dass er sich zu 100 Prozent mit seiner Aufgabe identifiziere. Vor Nagelsmann hatte auch schon Rudi Völler als Sportdirektor beim DFB bis zur Weltmeisterschaft 2026 verlängert. "Das alles macht Sinn, auch die Vertragslaufzeiten und das damit Begrenzte. Jetzt liegt es auch an den Spielern, was daraus entstehen kann", führte Effenberg weiter aus.

In Bezug auf den FC Bayern sei die geschaffene Klarheit in der Personalie Julian Nagelsmann ebenfalls gut: "Wenn die Bayern Nagelsmann wirklich unbedingt zu 100 Prozent gewollt hätten, wäre das wahrscheinlich schon vor drei, vier Wochen über die Bühne gegangen. Nagelsmanns Entscheidung ist aber eine gute im Sinne des deutschen Fußballs", meinte Effenberg, der selbst drei Mal mit dem FC Bayern Deutscher Meister wurde.