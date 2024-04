CL-Erfolg als Job-Garantie für Terzic? "Er liefert immer ab"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Edin Terzic steht mit dem BVB im Halbfinale der Champions League

In der Champions League feierte Borussia Dortmund in dieser Woche eine rauschende Nacht, als am Dienstag der überraschende Einzug ins Halbfinale gelang. Da der BVB in der Bundesliga als Fünfter aber den eigenen Ansprüchen hinterherhinkt, geriet Cheftrainer Edin Terzic zuletzt immer wieder in die Kritik. Muss der Coach der Schwarz-Gelben um seinen Job fürchten?

Ginge es nach dem ehemaligen BVB-Verteidiger und Nationalspieler Thomas Helmer, wäre eine Beurlaubung Terzics als Cheftrainer die falsche Herangehensweise.

"Mir gefällt es, wie er sich wehrt. Er liefert immer ab, wenn er infrage gestellt wird. Das spricht eindeutig für ihn", meinte der 58-Jährige, der zwischen 1986 und 1992 selbst 190 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund bestritt, im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Die ständigen Debatten rund um Edin Terzic hält der Europameister von 1996 hingegen nicht für förderlich: "Er tut mir fast schon etwas leid, man diskutiert ja gefühlt jedes halbe Jahr über ihn. Er wirkt auf mich fast zu nett. Das ist an sich ein guter Charakterzug - in der Branche aber vielleicht nicht", so Helmer, der seit Jahren als TV-Moderator arbeitet.

BVB trifft am Sonntag auf Bayer Leverkusen

Dass die Dortmunder Borussia den eigenen Ambitionen in der laufenden Bundesliga-Saison nicht gerecht wurde, sei offensichtlich: "Borussia muss da sein, wenn die Bayern schwächeln - auch wenn Leverkusen herausragend spielt." Nach Ansicht des ehemaligen Verteidigers sei der fünfte Tabellenplatz in der Meisterschaft aber nicht die alleinige Schuld Terzics: "Auch die Qualität des Kaders müsste verbessert werden. [...] Ich sehe Aufholbedarf beim BVB. Wenn sie keine großen Änderungen vornehmen, wird es schwierig. Andere Mannschaften sind qualitativ stärker."

Als dringendste Themen in Sachen Kaderplanung machte Helmer die endenden Leihgeschäfte mit aktuellen Stammspielern im Sommer aus: "Es ist die Frage, ob sie zum Beispiel Ian Maatsen oder Jadon Sancho halten können. Fußballerisch wäre es toll, wenn beide in Dortmund bleiben würden, aber der Preis dürfte immens hoch sein, das hat Sebastian Kehl auch schon erwähnt.

Am Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) hat Borussia Dortmund den bereits als Meister feststehenden Tabellenführer Bayer Leverkusen zu Gast.