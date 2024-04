Ralf Rangnick zum FC Bayern? Ex-Profi lässt aufhorchen

IMAGO/Laci Perenyi

Übernimmt Ralf Rangnick den FC Bayern?

Nach der Absage von Julian Nagelsmann wird Ralf Rangnick wieder heiß(er) als Trainerkandidat beim FC Bayern gehandelt. Ex-Profi Steffen Freund berichtet von einem Gespräch mit Österreichs Nationaltrainer - und lässt dabei aufhorchen.

"Rangnick habe ich gerade erst getroffen, der kommt auf alle Fälle grundsätzlich infrage, weil er dafür auf jeden Fall offen ist, das kann er sich nach der EM vorstellen", sagte Freund im "Doppelpass" von "Sport1".

Der 54-Jährige äußerte aber Zweifel an der Eignung des Trainertyps Rangnick für den FC Bayern: "Ralf hat ja eher diesen theoretischen Ansatz, hat selber nicht sehr hoch gespielt. Da ist die Frage: Wie wird das dann bei Spielern wie Thomas Müller? Das musst du also in der Tiefe zu Ende denken."

Ebenfalls wenig begeistert zeigte sich Freund von Aston Villas Teammanager Unai Emery, der in der Gunst des FC Bayern ebenfalls weit oben stehen soll. "Unai Emery ist krachend gescheitert bei Arsenal. Jetzt bei Aston Villa ist die Situation einfacher - die Europa League zu gewinnen, ist auch einfacher als die Champions League zu gewinnen - da gibt es sportlich Riesenunterschiede", merkte der Europameister von 1996 an.

FC Bayern: Trennung von Julian Nagelsmann eine "völlig unnötige Kurzschlussreaktion"

Freund riet dem FC Bayern dazu, nach vielen Trainerwechseln in der jüngeren Vergangenheit endlich Kontinuität auf diesem Posten zu schaffen: "Es ist wichtig, dass Max Eberl in leitender Funktion sagt: 'Wir holen nun einen Trainer, den wir auch mal stärken und schützen müssen.'"

Als "völlig unnötige Kurzschlussreaktion" bezeichnete Freund die Trennung von Nagelsmann, der im Frühjahr 2023 überraschend seinen Hut beim FC Bayern nehmen musste und durch Thomas Tuchel ersetzt wurde. "Es war doch möglich, mit Nagelsmann mal durch diese Phase zu gehen. Du standest damals noch in allen drei Wettbewerben und hast dann gegen Leverkusen mit 1:2 verloren - heute wissen wir, dass das die beste Mannschaft in Deutschland ist", gab Freund zu Bedenken.