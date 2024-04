Gladbach droht Abgang von Abwehr-Star

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Gladbach-Profi Ko Itakura (2. v. l.) hat offenbar Interesse anderer Klubs auf sich gezogen

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach droht einem Medienbericht zufolge im Sommer der Abgang eines wichtigen Leistungsträgers.

Das Interesse an Gladbach-Abwehrspieler Ko Itakura nimmt nach Angaben des Portals "fussball.news" mehr und mehr zu. Neben zwei Konkurrenten aus der Bundesliga sollen auch zwei Vereine aus dem Ausland um den 27-Jährigen werben, heißt es.

Dabei soll es sich unter anderem um die AS Monaco handeln, die aktuell vom ehemaligen Gladbach- und Frankfurt-Trainer Adi Hütter trainiert wird. Itakura passe perfekt ins Anforderungsprofil des Österreichers, der einen Sechser suche, der zudem in der Abwehrzentrale agieren kann.

Zudem soll Borussia Dortmunds Champions-League-Viertelfinalgegner Atlético Madrid zu den Interessenten zählen. Die Spanier halten Ausschau nach einem vergleichsweise günstigen Allrounder, heißt es. Um welche Klubs es sich aus der deutschen Bundesliga handelt, lässt das Portal indes offen.

Gladbach-Verteidiger Itakura besitzt offenbar eine Ausstiegsklausel

Schon im vergangenen Winter und Sommer hatte es Abschiedsgerüchte um Itakura gegeben. Damals war er sowohl mit einem Wechsel in die Premier League als auch nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden.

Der TV-Sender "Sky" hatte im Winter berichtet, dass im Vertrag von Ko Itakura eine Ausstiegsklausel verankert ist, die bei zwischen zehn und 15 Millionen Euro liegen soll. Der 27-fache japanische Nationalspieler war im Sommer 2022 für fünf Millionen Euro von Manchester City verpflichtet worden, nachdem er zuvor eine Spielzeit auf Leihbasis beim FC Schalke 04 bestritten hatte.

Am Niederrhein zählt der 1,88 Meter große Defensivmann zu den Stammkräften, wenngleich er verletzungsbedingt in dieser Bundesliga-Saison auf lediglich 16 Einsätze unter Trainer Gerardo Seoane kam. Ende Oktober hatte sich Itakura am Knöchel verletzt, anschließend fehlte er Gladbach wegen seiner Teilnahme am Asien-Cup.

Der Vertrag von Ko Itakura ist bei Borussia Mönchengladbach noch bis 2026 gültig.