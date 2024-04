Steigt der 1. FC Köln ab? Daum wird deutlich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Der 1. FC Köln steht im Tabellenkeller der Bundesliga mit dem Rücken zur Wand

Die 0:2-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 war der neuste Tiefpunkt der katastrophalen Bundesliga-Saison des 1. FC Köln. Ex-Trainer Christoph Daum hat deshalb keine Hoffnung mehr, dass die Geißböcke den Klassenerhalt im deutschen Oberhaus packen.

"So traurig es klingt, ich gehe davon aus, dass der FC leider direkt absteigt", sagte der 70-Jährige dem "11Freunde-Magazin" und ergänzte: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Klub den rettenden Strohhalm Relegation noch ergreifen will."

Nach dem 30. Spieltag haben die Kölner gerade einmal 22 Punkte auf dem Konto. Der Abstand zum Relegationsrang, den aktuell der VfL Bochum inne hat, beträgt fünf Punkte. Die schwache Form des Klubs aus der Domstadt, der aus den letzten zehn Spielen nur einen Dreier einfuhr, mindert die Hoffnung auf den Verbleib in der Erstklassigkeit zudem noch.

1. FC Köln vor Abstiegskracher beim FSV Mainz 05

Als Grund für die schwachen Auftritte der letzten Wochen machte Daum, der mit dem 1. FC Köln 2008 in die Bundesliga aufstieg, die neue taktische Ausrichtung aus. "Beim Effzeh spürt man die Zerrissenheit in der Spielanlage. Nach Jahren von Steffen Baumgarts Was-kostet-die-Welt-Fußball hat Timo Schultz jetzt auf Sicherheit und Konterspiel umgestellt", erklärte der ehemalige Bundesliga-Coach.

Dies sei aber bei einigen Spielern wohl noch gar nicht angekommen. Insbesondere mit der Kölner Abwehr geht Daum hart ins Gericht. "Für den soliden Defensivfußball fehlen dem FC schlichtweg herausragende Abwehrkräfte", kritisiert der Ex-Profi.

Um die letzte Chance auf den Verbleib in der Bundesliga zu ergreifen, muss der 1. FC Köln in den verbleibenden Spielen eine Schippe drauflegen. Bereits am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) wartet auf den Tabellen-17. der Abstiegskracher beim FSV Mainz 05. Die Rheinhessen stehen mit 27 Punkten auf dem 15. Platz in der Bundesliga.