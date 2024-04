BVB verlängert mit Rekordspieler

IMAGO/Thomas Bielefeld

Franz Pfanne (M.) ist Mannschaftskapitän beim BVB II

Borussia Dortmund hat eine wichtige Personalie für seine zweite Mannschaft bekanntgegeben, die in der 3. Liga zuletzt bereits vorzeitig den Klassenerhalt feierte: Kapitän Franz Pfanne hat seinen Vertrag beim BVB II vorzeitig bis 2026 verlängert.

Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag auf seiner Vereinshomepage bekannt. In der zweiten Mannschaft der Schwarz-Gelben ist Führungsspieler Pfanne einer von wenigen Akteuren, der auch im Alter von über 23 Jahren noch ein gesetzter Stammspieler ist.

Der 29-jährige Defensivspieler führt den BVB II schon seit vier Jahren als Kapitän aufs Feld und lief in der 3. Liga bis dato 101 Mal für die Dortmunder auf.

Am nächsten Wochenende kann er zum alleinigen Rekordspieler der Borussen in der 3. Liga werden, wenn er im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag (ab 14 Uhr) seinen 102. Einsatz bestreiten wird. Derzeit teilt er sich den vereinsinternen Rekord noch mit Marc Hornschuh.

Beim BVB II unumstrittener Stammspieler

Der gebürtige Sachse war im Sommer 2020 vom SV Rödinghausen zum BVB II gewechselt. In seiner Jugend lief er einige Jahre lang für Dynamo Dresden auf.

"Ich hatte vier richtig gute Jahre hier: der Aufstieg in die 3. Liga, drei tolle Saisons in der dritthöchsten Spielklasse und Rekordspieler kann ich auch noch werden. Ich freue mich auf zwei weitere Spielzeiten beim BVB", meinte der Dortmunder Kapitän im offiziellen Vereinsstatement.

Auch Ingo Preuß, sportlicher Leiter der U23, zeigte sich erfreut über die Vertragsverlängerung des Kapitäns: "Es waren gute Gespräche mit Franz und wir sind alle mehr als zufrieden, dass er zwei weitere Jahre bei uns bleibt und die jungen Spieler auf ihrem Weg nach oben begleiten wird."

Übrigens: An der Tür zum Profi-Kader klopfte der defensive Mittelfeldspieler trotz seiner starken Leistungen in den bisherigen drei Drittliga-Spielzeiten beim BVB noch nie. Für die Lizenz-Mannschaft der Westfalen bestritt Pfanne noch kein einziges Pflichtspiel.