Trainerlegende über Zidane-Gerüchte: "Ja, warum nicht"

IMAGO/Paquot Baptiste/ABACA

Zinedine Zidane wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Seit Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, wonach der FC Bayern auch Zinedine Zidane auf der Liste der möglichen Nachfolger von Cheftrainer Thomas Tuchel stehen hat. Ganz heiß soll diese Personalie zwar nicht sein, trotzdem scheint diese Konstellation die Fußball-Welt weiterhin durchaus zu faszinieren. Jüngst äußerte sich Zidane-Landsmann und Trainerlegende Arsène Wenger zu den Spekulationen.

Der 74-Jährige, der zwischen 1996 und 2018 sehr erfolgreich als Teammanager beim FC Arsenal gearbeitet hatte, erklärte zunächst im Gespräch mit der "Bild", warum es in diesem Frühjahr besonders herausfordernd für die Münchner sei, einen neuen Cheftrainer zu finden: "Es ist eine große Challenge für Bayern. Viele große Vereine suchen aktuell Coaches. Das heißt, dass manche ein Risiko eingehen müssen. Es gibt nicht genügend Trainer."

In der Tat sind neben den Bayern vor allem noch der FC Liverpool und der FC Barcelona auf Trainersuche, nachdem deren bisherigen Coaches Jürgen Klopp und Xavi ihre Abschiede zum Saisonende angekündigt hatten.

Zidane wird bereits seit Wochen als möglicher Tuchel-Nachfolger in München gehandelt, wenngleich er kein Deutsch und kein perfektes Englisch spricht. Alleine seine Vita als einstiger Weltklasse-Fußballer und Weltmeister von 1998 sowie überaus erfolgreicher Cheftrainer von Real Madrid qualifiziere ihn aber schon für den Posten beim deutschen Rekordmeister, wie Arsène Wenger befindet.

Noch kein Treffen zwischen Zidane und dem FC Bayern

"Zidane? Ja, warum nicht. Wird Zidane nach Deutschland gehen? Weiß ich nicht", meinte er von der "Bild" auf die Gerüchte angesprochen. Mit einem Augenzwinkern meinte der heutige Direktor Entwicklung der FIFA, selbst "nicht auf dem Markt" zu sein.

Der 51-jährige Zidane hat bis dato zweimal als Cheftrainer bei Real Madrid gearbeitet (2016 bis 2018 sowie 2019 bis 2021) und in dieser Zeit zahlreiche Titel gewonnen. So holte er in seiner ersten Amtszeit gleich dreimal in Folge den Champions-League-Titel, wurde außerdem 2017 und 2020 spanischer Meister.

Laut "Bild"-Infos habe es zwar einen informellen Austausch zwischen dem FC Bayern und der Zidane-Seite gegeben. Ein persönliches Treffen habe bisher aber noch nicht stattgefunden.

Heißester Anwärter auf den Cheftrainer-Posten in München soll mittlerweile Ralf Rangnick sein, der aktuell noch als österreichischer Nationaltrainer arbeitet.