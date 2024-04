Bayerns Horror-Statistik gegen Real

EIBNER/Harry Langer

Im Mai 2018 spielten Real und Bayern zuletzt in der Champions League gegeneinander

Einst galt der FC Bayern in Spanien als großer Angstgegner für die heimischen Teams, wurde in der spanischen Presse häufig als "La Bestia Negra", als "die schwarze Bestie" bezeichnet. In Hinblick auf Rekordmeister Real Madrid sind die Zeiten aber längst vorbei, in denen der FC Bayern den Königlichen regelmäßig das Fürchten lehrte.

In der letzten Dekade hat sich die Statistik im direkten Duell, die einst eindeutig zugunsten der Münchner sprach, nämlich ziemlich gedreht. Mittlerweile ist der FC Bayern schon seit sieben Pflichtspielen sieglos gegen die Madrilenen, verlor dabei sogar sechs Vergleiche.

Außerdem hat der deutsche Branchenprimus seit knapp 23 Jahren nicht mehr zu Null spielen können gegen Real, die in den letzten 15 Aufeinandertreffen seit dem 1. Mai 2001 jeweils mindestens ein Tor geschossen haben.

Zahlen, die durchaus Anlass zur Sorge bereiten aus Sicht des entthronten deutschen Meisters, der sich letztmalig im legendären Elfmeterschießen vor zwölf Jahren gegen die Königlichen behaupten konnte. Damals scheiterten ausgerechnet die Real-Superstars Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos vom Punkt gegen die Bayern, bei denen Bastian Schweinsteiger den entscheidenden Elfer im Shootout verwandelte. Damals machten die Münchner den Einzug ins "Finale dahoam" klar.

Toni Kroos weist bockstarke Bilanz gegen den FC Bayern auf

Einer, der 2012 noch für den FC Bayern auflief, wird sich auf das bevorstehende Halbfinale in der Champions League besonders freuen: Toni Kroos wechselte im Sommer 2014 bekanntermaßen von den Bayern in die spanische Hauptstadt, zählt nun schon seit einem Jahrzehnt zu den großen Konstanten bei Real Madrid.

Im Trikot der Königlichen hat er bis dato viermal gegen seinen Ex-Klub gespielt und noch kein einziges Mal verloren (drei Siege, ein Remis). Als Leihspieler von Bayer Leverkusen verlor Kroos in vier Duellen mit den Bayern nur eines, weshalb der 34-Jährige insgesamt auf eine herausragende Bilanz gegen den den FC Bayern mit vier Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage blickt.