Bundesliga-Star verlost "blauen Ferrari"

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Anton Stach (rechts) von 1899 Hoffenheim verlost sein Auto für den guten Zweck

Bundesliga-Mittelfeldspieler Anton Stach von der TSG 1899 Hoffenheim hat auf Instagram und LinkedIn mitgeteilt, dass er seinen "blauen Ferrari" verlost. Was hat es damit auf sich?

"Mit seinem ungeschlagenen Ruf in Straßenrennen ist er ein echtes Kraftpaket! Bergab und mit Rückenwind erreicht er locker dreistellige Geschwindigkeiten. Und die bequemsten Sitze in EU-West sorgen für den ultimativen Fahrkomfort. Das attraktive Gesamtpaket gibt es natürlich inklusive offizieller Patente für die Dauerbefahrung der linken Autobahnspuren. Überall parken? Kein Problem! Mein Dacia beherrscht es wie kein anderer. Dieser Wagen gehört zu den Top 3 weltweit im Rückwärtsfahren."

Was auf den ersten Blick wie ein Verkaufsabsatz auf einer Gebrauchtwagenplattform klingt, ist in Wahrheit ein Instagram-Post von Hoffenheim-Profi Anton Stach.

Der ehemalige Mainzer verlost auf der Social-Media-Plattform den "legendären Dacia Sandero AMG GT Q8, auch bekannt als der 'blaue Ferrari' unter den Dacias". Die Ironie merkt man dem zweimaligen deutschen Nationalspieler sichtlich an, die Verlosung aber ist ernst gemeint.

Im Gegensatz zu anderen Fußballern, die sich schon früh das erste Protz-Gefährt sichern, ist Stach bisher immer mit einem alten Dacia Sandero zum Training gefahren. Stach selbst sagt dazu: "Ich war nie der Typ, der viel Wert auf teure Autos legt. Für mich erfüllt das Auto einen Zweck: mich von A nach B bringen. Genau das hat mein 'ziemlich bester Freund auf vier Rädern' für mich getan."

Dieser wird nun in seiner Community verlost.

Anton Stach hat weitere Überraschungen im Gepäck

Aber nicht nur der alte Dacia wird verlost. Eine "ganz persönliche Überraschung" warte zudem noch auf dem Rücksitz. Stach wirbt zudem damit, dass man ein signiertes Trikot, getragene Fußballschuhe von ihm und eine nagelneue Luftgitarre gewinnen kann. Dazu müsse man den Beitrag Stachs auf Instagram in seiner eigenen Story teilen, dass es möglichst viele Leute erreicht.

Wie kann man den Dacia gewinnen?

Was nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist: Das Gewinnspiel des blauen "Flitzers" ist für den guten Zweck. Um teilzunehmen, muss man einfach drei Euro an die "Elhadj Diouf Foundation" spenden, die zurzeit einen Bildungskomplex in Afrika baut und von Stach auf seinem Profil verlinkt wurde.

Stach: "Ich engagiere mich schon lange für eine tolle Stiftung, die Elhadj Diouf Foundation. Im Fokus der Stiftungsarbeit stehen, wie man es auch in den Stiftungszielen lesen kann, die Schwerpunkte Begegnung und Perspektiven mit dem Ziel, Jugendliche im interkulturellen Austausch zwischen Afrika und Deutschland zur Reflexion realer Lebensumstände, unterschiedlicher Kulturen und Lebensräume anzuregen."

Theoretisch kann man auch mehrfach teilnehmen, um die Gewinnchancen zu erhöhen. Das Gewinnspiel endet am 22. Mai.