LIVE: Wie haben sie das CL-Aus verkraftet, Herr Tuchel?

IMAGO/Jerry Andre

Thomas Tuchel wird in der kommenden Saison nicht mehr Trainer des FC Bayern sein

Morgen (17:30 Uhr) trifft der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga auf den VfL Wolfsburg. Einen Tag vor der Partie, am heutigen Samstag, stellt sich Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten. Unter anderem dürfte es erneut um das bittere Champions-League-Aus gegen Real Madrid gehen.

sport.de berichtet heute ab 12:30 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker von der Pressekonferenz des deutschen Rekordmeisters.

+++ Wie verkraftet der FC Bayern das Aus in der Champions League? +++

Lange sah es danach aus, als würde der FC Bayern das Finale in Wembley erreichen und dort - wie schon 2013 - auf den BVB treffen.

Ein Doppelschlag von Ex-Hannover-Stürmer Joselu und eine seither stark diskutierte und vermeintliche (Fehl-)Entscheidung von Schiedsrichter Szymon Marciniak sorgten letztendlich aber dafür, dass der deutsche Rekordmeister im Halbfinale der Champions League ausschied.

+++ Letztes Heimspiel für Thomas Tuchel +++

Gegen Wolfsburg wird sich Thomas Tuchel von den Bayern-Fans, die ihn nach dem Aus gegen Real Madrid lautstark feierten, verabschieden müssen. Es ist das letzte Heimspiel für den Trainer, dessen Aus seit Monaten beschlossen ist.

Einen Nachfolger hat der FC Bayern indes immer noch nicht gefunden. Nach zahlreichen Absagen - unter anderem von Ex-Spieler Xabi Alonso, Bundestrainer Julian Nagelsmann und ÖFB-Coach Ralf Rangnick - soll mittlerweile Hansi Flick ein heißes Thema in München sein. Das berichtet "Sky".

Der 59-Jährige stand schon von November 2019 bis Sommer 2021 an der Seitenlinie der Münchner, holte mit dem Verein sogar das Sextuple. Mit der deutschen Nationalmannschaft schied Flick bei der Weltmeisterschaft in Katar in der Vorrunde aus. Nach weiteren schwachen Auftritten wurde er im September 2023 vom DFB entlassen.

+++ Erste titellose Saison seit 2012 +++

Zum ersten Mal seit 2011/2012 wird der FC Bayern eine Saison ohne Titel beenden. In der Bundesliga können Thomas Tuchel und Co. lediglich noch Vizemeister werden.