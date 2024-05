Fix: Hertha BSC verkündet Dárdai-Aus

IMAGO/O.Behrendt

Pál Dárdai (l.) muss seinen Trainerposten bei Hertha BSC räumen

Lange Zeit wurde spekuliert, dass Pál Dárdai seinen Trainerposten bei Hertha BSC nach der Saison räumen muss. Nun hat der Zweitligist Fakten geschaffen.

Wie die Berliner am Samstagnachmittag bekanntgaben, wird der auslaufende Vertrag des 48-Jährigen tatsächlich nicht verlängert. Dárdai soll dem Klub aber in anderer Funktion erhalten bleiben.

"Hertha BSC ist meine Familie. Ich bin seit 30 Jahren hier, kenne jeden Grashalm auf diesem Gelände. Wir haben in dieser Saison zusammen etwas aufgebaut, darauf bin ich stolz. Eines wird sich nie ändern: Ich bin Herthaner, ich bleibe Herthaner, und ich wünsche diesem Verein nur das Beste!", sagte der scheidende Chefcoach, der am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück (15:30 Uhr) letztmals auf der Bank sitzen wird.

Die Vereinsikone hatte letztes Jahr im Saisonfinale erneut an der Spree angeheuert, nachdem er zuvor bereits zweimal die Hertha als Trainer betreut hatte. Unter Dárdai konnte der Abstieg in die 2. Bundesliga damals nicht abgewendet werden.

Trotz unklarer Rahmenbedingungen blieb der ehemalige Mittelfeldspieler allerdings auch nach dem Abstieg an Bord. In der Vereinsführung überwiegt deshalb noch heute die Dankbarkeit - trotz des verpassten Wiederaufstiegs.

"Pál hat die Mannschaft inmitten einer extrem schwierigen Zeit für Hertha BSC übernommen, dafür sind wir ihm sehr dankbar. Nach dem Abstieg wussten wir im Anschluss lange noch nicht einmal, ob wir eine Lizenz für die 2. Bundesliga bekommen, Pál hat sich dennoch unserem Weg verschrieben", würdigte Sportdirektor Benjamin Weber den Trainer.

Geschäftsführer Thomas E. Herrich ergänzte: "Wir müssen niemandem erklären, was Pál für diesen Verein geleistet hat. Auch in schwierigen Zeiten hat er immer zu diesem Klub, zu seinem Klub gehalten. Er ist eine Vereinslegende und wir sind ihm für all seine Verdienste um Hertha BSC zu großem Dank verpflichtet!"