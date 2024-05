Spekulationen um Trainer-Kehrtwende beim FC Schalke 04

IMAGO/wolfstone-photo

Karel Geraerts ist seit Oktober Trainer des FC Schalke 04

Nach einer desolaten Saison im Tabellenkeller der 2. Bundesliga greift der FC Schalke 04 hart durch. Zahlreiche Mitarbeiter und Spieler müssen den Klub verlassen. Cheftrainer Karel Geraerts bekannte sich zuletzt zu den Knappen. Doch ist der Verbleib des Belgiers in Gelsenkirchen wirklich sicher?

"Ich habe einen Vertrag bis 2025. Ich bin hier sehr glücklich – wir sehen uns am 24. Juni wieder", zitierte "Bild" Karel Geraerts nach der 0:2-Niederlage am 34. Spieltag bei der SpVgg Greuther Fürth. Der 42-Jährige betonte, dass er "positive" Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Schalke 04 geführt habe.

Doch nun machen Medienberichte die Runde, die vermuten lassen, dass die Zukunft des Ex-Profis möglicherweise doch nicht in Gelsenkirchen liegt. Laut "Bild" sind Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots in den fortschreitenden XXL-Umbruch nicht vollständig involviert. Die Begeisterung der Klubbosse für die beiden Belgier sei "abgekühlt".

FC Schalke 04: Großes Interesse aus In- und Ausland an Karel Geraerts

Daher spekuliert die Boulevardzeitung, dass der FC Schalke 04 Geraerts gehen lassen würde, wenn ein Verein eine marktgerechte Ablöse für den 20-fache Nationalspieler zahlen würde. Auch die belgische Tageszeitung "Het Nieuwsblad" will erfahren haben, dass die Zukunft des Cheftrainers gar nicht so klar ist, wie noch vor wenigen Tagen angenommen.

Demnach habe Geraerts Anfragen aus dem In- und Ausland und seine Zukunftsentscheidung noch nicht getroffen. Hintergrund sei, dass "die Arbeitsbedingungen bei Schalke 04 – wenig Geld, viel Chaos – nicht optimal" seien, heißt es in dem Bericht weiter. Zuletzt wurde immer wieder der belgische Top-Klub FC Brügge mit dem Schalker Chefcoach in Verbindung gebracht.

Geraerts hatte das Traineramt beim FC Schalke 04 erst im Oktober von Thomas Reis genommen und den Traditionsklub nach anfänglichen Problemen noch zum souveränen Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga geführt.