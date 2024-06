Platzt der Palhinha-Transfer zum FC Bayern erneut?

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Landet Joao Palhinha doch noch beim FC Bayern?

Findet die Transfer-Saga zwischen dem FC Bayern und Joao Palhinha in diesem Sommer doch noch ein Ende? Der Portugiese gilt als Wunschspieler von Neu-Trainer Vincent Kompany und soll am besten noch vor der Europameisterschaft nach München wechseln.

Rückblick in den Sommer 2023: In sprichwörtlich letzter Sekunde platzte der Transfer von Joao Palhinha zum FC Bayern. Der 28-Jährige hatte seinen Medizincheck beim deutschen Rekordmeister bereits bestanden, sich auch schon im Trikot der Münchner ablichten lassen, bevor der Wechsel doch noch platzte.

Warum? Der FC Fulham fand kurz vor Ende des Transferfensters keinen Ersatz mehr und weigerte sich deshalb, den defensiven Mittelfeldspieler ziehen zu lassen. Palhinha selbst hatte in der Folge immer wieder betont, dass er dennoch gerne zum FC Bayern gehen würde: "Jeder weiß, was im August passiert ist. Natürlich hat es mich und meine Familie sehr getroffen. (...) Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Aber in meinem Leben passiert alles aus einem bestimmten Grund, und mit dieser Einstellung gehe ich auch in die Zukunft. Ich werde meinen Weg weiter verfolgen."

Platzt der Wechsel zum FC Bayern schon wieder?

Dieser führt ihn nun anscheinend doch zum FC Bayern. Oder doch nicht?

Die Medienberichte in Deutschland und England unterscheiden sich klar. Während deutsche Medien zuletzt berichteten, dass die Ablöse für den Portugiesen bei rund 45 Mio. Euro liegen soll, fordert Fulham laut des englischen "Sky"-Ablegers allerdings bis zu 70 Mio. Euro. Der Marktwert des 28-Jährgen liegt laut "transfermarkt.de" bei rund 55 Millionen Euro.

Beim FC Bayern würde Joao Palhinha die lange geforderte "Holding-Six" sein. Eng werden würde es dann wohl für Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Beide dürfen den Verein bei einem angemessenen Angebot angeblich verlassen. Das will "Sky" erfahren haben.