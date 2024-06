Alles fix! FC Bayern verpflichtet VfB-Star Ito

IMAGO/Markus Fischer

Hiroki Ito wechselt zum FC Bayern

Nachdem sich die Meldungen zuletzt immer weiter verdichteten, meldete der FC Bayern am frühen Donnerstagabend Vollzug: Die Münchner verpflichten Hiroki Ito vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart.

Wie der deutsche Rekordmeister vermeldete, hat der japanische Nationalspieler einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 in München unterschrieben. Er spielte zuvor drei Spielzeiten lang bei den Schwaben und absolvierte für den VfB Stuttgart insgesamt 85 Bundesliga-Spiele.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Hiroki Ito für den FC Bayern verpflichtet haben. Wir wollen hungrige Spieler, die neue Energie reinbringen, und Hiroki hat alles, was wir uns wünschen: Er ist ein Spieler, der Herausforderungen annimmt, sie bewältigt und kontinuierlich seinen Weg macht", wurde Sportvorstand Max Eberl am Donnerstag zu der Personalie auf der Vereinshomepage zitiert.

Eberl fügte hinzu: "Mit seinen 25 Jahren hat er schon viele Erfahrungen gesammelt und kann mit Druck umgehen, ob nun in einer Relegation oder bei der Chance auf die Champions League. Er wird sofort eine richtige Verstärkung für uns sein."

Ito sieht im FC Bayern "den perfekten Verein" für sich

In der abgelaufenen Spielzeit, die die Stuttgarter bekanntermaßen sensationell als Vizemeister noch vor dem FC Bayern beendeten, gehörte Ito mit 26 Einsätzen in der Bundesliga zu den Stammspielern unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Statt mit dem VfB in der Champions League für Furore zu sorgen, folgte der Linksfuß nun dem Ruf der Münchner in die bayrische Landeshauptstadt.

"Es ist eine große Ehre für mich, bei einem der größten Klubs der Welt spielen zu dürfen. Auch in Japan hat der Name FC Bayern einen guten Klang. Ich habe beim VfB Stuttgart immer alles gegeben und bin dem Klub dankbar, nun freue ich mich auf die Herausforderung in München und will meinen Beitrag leisten, dass der FC Bayern viele Titel gewinnt. Es war an der Zeit, einen neuen Schritt zu machen, für mich ist der FC Bayern dafür der perfekte Verein", meinte der 19-malige Nationalspieler.