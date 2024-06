Bayer Leverkusen holt Sturm-Talent aus Dänemark

IMAGO/Gonzales Photo/Christian Midtgaa

Bayer Leverkusen hat sich mit der dänischen Stürmerin Cornelia Kramer verstärkt

Frauenfußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich mit der dänischen Stürmerin Cornelia Kramer verstärkt. Die 21-Jährige kommt aus ihrer Heimat vom Klub HB Köge, Kramer hat einen Zweijahresvertrag bis 2026 unterschrieben.

"Cornelia ist eine Stürmerin mit viel Wucht und Dynamik, die in der Offensive sehr variabel einsetzbar ist und sich in den Schnittstellen bewegt", sagte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen: "Dabei strahlt sie viel Torgefahr aus."

Kramer war 2021 von Aalborg BK zu Köge gewechselt, in der vergangenen Saison wurde das Team in der dänischen Topliga Dritter. Für Dänemark lief die Angreiferin bislang in der U17, U19 sowie U23 auf und stand bereits im Kader der A-Nationalmannschaft.