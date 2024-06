Fährmann bleibt beim FC Schalke 04 außen vor

IMAGO/Ralf Treese

Ralf Fährmann wird auf Schalke nicht mehr gebraucht

Schon im Laufe der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga gab es für Ex-Kapitän Ralf Fährmann keinen Platz mehr im Profi-Kader des FC Schalke 04. An diesem Zustand hat sich weiterhin nichts geändert. Wie die S04-Klubbosse am Mittwoch verkündeten, bleibt die Tür für den Torwart unter Cheftrainer Karel Geraerts verschlossen.

Der FC Schalke bestätigte in einer offiziellen Vereinsmitteilung, dass Ralf Fährmann auch in der am Mittwoch gestarteten Saison-Vorbereitung kein Teil der Profi-Mannschaft sein wird.

"In guten und partnerschaftlichen Gesprächen haben Verein, Spieler und Berater besprochen, dass Ralf bis auf Weiteres mit der U23 trainieren wird. Wir möchten uns an dieser Stelle für die guten Gespräche bedanken und werden weiter nach einer zufriedenstellenden Lösung suchen", wurden Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga von Vereinsmedien zitiert.

Fährmann hat den Großteil seiner Profi-Karriere beim FC Schalke bestritten und war noch in der vergangenen Saison zeitweise als Stammkeeper im Einsatz. Der Routinier bestritt bis Ende Januar neun Zweitliga-Spiele von Beginn an, wurde dann aber von Cheftrainer Karel Geraerts nicht mehr berücksichtigt.

Der Schalker Top-Verdiener besitzt noch einen laufenden Vertrag bis 2025 und hatte in der Vergangenheit immer wieder durchblicken lassen, die Königsblauen nicht verlassen zu wollen.

Schalkes Neuzugang fehlt noch beim Trainingsauftakt

Fährmann spielte im Schalke-Trikot über 210 Mal in der Bundesliga sowie 40 Mal im Europapokal. Der 35-Jährige führte die Knappen zeitweise als Kapitän auf das Feld, fiel in den letzten Jahren aber auch immer wieder mit Negativ-Schlagzeilen auf.

Wie der FC Schalke 04 am Mittwoch weiter vermeldete, fehlten beim Trainingsauftakt zur neuen Saison neben Fährmann auch Neuzugang Moussa Sylla (Sonderurlaub nach Länderspieleinsatz), Ibrahima Cissé (Olympia-Vorbereitung mit Malis U23) und Lino Tempelmann (individuelles Aufbautraining).