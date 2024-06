FC Bayern plant offenbar nächsten Schritt im Olise-Deal

IMAGO/Micah Crook/PPAUK

Michael Olise steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern steht dicht vor der Verpflichtung eines weiteren Sommerneuzugangs: Michael Olise. Inzwischen planen die Münchner offenbar den nächsten wichtigen Schritt, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen.

Der Transfer von Flügelstürmer Michael Olise zum FC Bayern soll nach "Sky"-Angaben in Kürze über die Bühne gehen. Wie Transfer-Reporter Florian Plettenberg am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst X vermeldete, plant man beim Bundesliga-Dritten der vergangenen Saison bereits den obligatorischen Medizincheck.

Die Untersuchung des 22-Jährigen von Premier-League-Klub Crystal Palace soll demnach noch im Verlauf dieser Woche erfolgen. Im Anschluss werde Michael Olise dann auch vom deutschen Rekordmeister offiziell als Neuzugang bestätigt werden.

Die Rahmenbedingungen des neuen Arbeitspapiers sind Berichten zufolge ohnehin längst geklärt: Der französische U-Nationalspieler soll beim FC Bayern einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. "Bild" berichtete zuletzt, dass Olise in München bis zu zwölf Millionen Euro pro Jahr an Gehalt einstreichen wird.

Zahlt der FC Bayern bis zu 60 Millionen Euro?

Am Dienstag soll der Aufsichtsrat des FC Bayern um den Vorsitzenden Herbert Hainer bereits grünes Licht für den Transfer gegeben haben.

Ermöglicht wird der Deal dank einer vertraglich festgeschriebenen Ausstiegsklausel, die der FC Bayern aktivieren will. Die zu zahlende Summe setzt sich Berichten zufolge aus einem Sockelbetrag und möglichen Bonuszahlungen zusammen.

"Bild" berichtete von rund 51 Millionen Euro Ablöse plus sechs Millionen Euro an Variablen, laut "Sky" werden inklusive aller Boni rund 60 Millionen Euro fällig. Wie Transfer-Reporter Fabrizio Romano vermeldete, beläuft sich die Sockelablöse auf rund 53 Millionen Euro. Auch der Italiener kommt inklusive Bonuszahlungen in der Summe auf rund 60 Millionen Euro.

Michael Olise kam in der vergangenen Spielzeit der Premier League auf 19 Partien, in denen er auf zehn Tore und sechs Vorlagen kam. Aufgrund zweier Oberschenkelverletzungen kamen nicht mehr Spiele hinzu.