Exklusiv: FC Bayern tütet nächsten Transfer ein

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern treibt die Planung für die Zukunft voran

Wenn die Gerüchteküche rund um den FC Bayern in den vergangenen Tagen und Wochen brodelte, ging es zumeist um Defensivspieler, die kommen oder gehen sollen. Wie RTL/ntv und sport.de exklusiv bestätigen können, hat der deutsche Rekordmeister nun jedoch einen Neuzugang für die Offensive unter Dach und Fach gebracht.

Was zuletzt bereits gemunkelt wurde, ist mittlerweile perfekt: Armindo Sieb kehrt von der SpVgg Greuther Fürth zum FC Bayern zurück. Sämtliche Verträge sind nach Informationen von RTL/ntv und sport.de unterschrieben, die Verkündung des Deals soll am kommenden Montag erfolgen.

Sieb bindet sich bis 2027 an den Tabellendritten der abgelaufenen Bundesligasaison, der von einer Rückkauf-Option Gebrauch macht. Ebenjene soll bei 1,5 Millionen Euro liegen.

Vorerst wird der U21-Nationalspieler allerdings nicht für den FC Bayern auf dem Platz stehen: Für die neue Spielzeit wird Sieb an Ligakonkurrent FSV Mainz 05 verliehen.

Der Shootingstar war 2022 für nur 50.000 Euro Ablöse von der Säbener Straße nach Fürth gewechselt. Dort gelang Sieb im Anschluss der Durchbruch.

2023/2024 sammelte der Angreifer in 33 Zweitliga-Begegnungen zwölf Tore und drei Vorlagen. Einzig Kapitän Branimir Hrgota verbuchte mehr Scorerpunkte (11/6).

Für den FC Bayern hatte Sieb zuvor in der U17 und der U19 sowie eineinhalb Jahre lang für die zweite Mannschaft in der 3. Liga beziehungsweise Regionalliga Bayern gespielt.

Armindo Sieb: Über Mainz in den Profikader des FC Bayern?

Offen ist, ob Mainz im Zuge der Gespräche eine Kaufoption für Sieb ausgehandelt hat. Bei den Rheinhessen will der 21-Jährige den nächsten Schritt machen und sich in Deutschlands höchster Spielklasse durchsetzen.

Den Sprung in die deutsche U21-Nationalmannschaft hat er schon geschafft: Im März feierte Sieb im EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo (0:0) sein Debüt, kurz vor Schluss wurde er von DFB-Coach Antonio Di Salvo eingewechselt.

In Mainz will sich der Stürmer künftig für weitere Einsätze empfehlen - in der U21-Auswahl und beim FC Bayern.