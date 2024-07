So plant Baumgart mit den HSV-Neulingen

IMAGO/Oliver Ruhnke

Steffen Baumgart bastelt beim HSV am Aufstiegskader

Mit Steffen Baumgart will der Hamburger SV im siebten Anlauf endlich zurück in die Bundesliga. Die Vorbereitungen für die Aufstiegsmission laufen beim HSV längst auf Hochtouren. Und auch auf dem Transfermarkt zeichnen sich weitere Manöver ab.

Wie der "kicker" schreibt, stehen die Hamburger unmittelbar vor der Verpflichtung von Offensivspieler Adam Karabec von Sparta Prag. Der 20-Jährige soll für ein Jahr ausgeliehen werden, da er in der tschechischen Liga zuletzt nicht über die Rolle des Jokers hinaus kam.

An der Elbe könnte der offensive Mittelfeldspieler in die Fußstapfen von László Bénes treten, der den HSV kürzlich in Richtung Union Berlin verlassen hat. Vor der Leihe an den Zweiligisten soll Karabec seinen Vertrag in Prag allerdings noch langfristig verlängern. Gespräche darüber laufen offenbar.

Beim HSV gehe man aber davon aus, dass der Neuling noch vor dem Ende des ersten Trainingslagers zur Mannschaft stößt.

Von Montag bis Samstag residieren die Rothosen im niedersächsischen Schneverdingen, da die eigene Infrastruktur noch für die EM in Benutzung ist.

HSV plant mehrgleisig mit Neuzugang

Neben Karabec soll in Person von Daniel Elfadli noch ein zweiter Neuzugang in den kommenden Tagen zur Mannschaft stoßen. Zuvor hatte bereits "Sky" vermeldet, dass der variable Defensivspieler des 1. FC Magdeburg beim HSV anheuern wird.

Schon letztes Jahr war Elfadli, der sich im Mittelfeld als Abräumer vor der Abwehr am wohlsten fühlt, beim HSV im Gespräch. Damals rief der FCM angeblich eine Millionenablöse für den 27-Jährigen auf.

Nun liegt der Kaufpreis laut "kicker" deutlich darunter. Bei den Hanseaten sei eine bedeutende Rolle für den Rechtsfuß geplant. Aufgrund seiner Vielseitigkeit wird Elfadli demnach gleichzeitig als Backup für Sechser Jonas Meffert und die Innenverteidiger fungieren.

Da Baumgart beim HSV in der Rückrunde auch vermehrt auf eine Doppelsechs setzte, sei ebenfalls denkbar, dass Elfadli und Meffert gemeinsam die Mittelfeld-Zentrale bilden. Diese Option halte sich Baumgart dem Bericht zufolge bewusst offen.