Bayern-Umdenken bei Alphonso Davies

IMAGO/Jose Luis Melgarejo

Alphonso Davies steht vor einem Wechsel zum FC Bayern zu Real Madrid

Der Poker um Alphonso Davies nimmt immer weiter Fahrt auf. Ein Wechsel in diesem Sommer vom FC Bayern zu Real Madrid zeichnet sich immer mehr ab.

Wie Transfer-Experte Eduardo Inda in der Sendung "El Chiringuito de Jugones" berichtet, sehen die Verantwortlichen des FC Bayern mittlerweile von einer Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrages ab.

Auch einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer wolle man an der Säbener Straße vermeiden. Daher stehe ein Verkauf noch in diesem Transferfenster an.

Zuletzt hatten "Sky" und "Sport Bild" noch berichtet, dass der FC Bayern bereit sein soll, Davies' Vertrag auslaufen und ihn notfalls im Sommer 2025 ablösefrei gehen zu lassen.

"Nächstes Jahr würde Alphonso Davies ablösefrei gehen, Real Madrid will den Spieler jetzt und die Bayern stehen vor der letzten Gelegenheit, Geld mit Davies zu verdienen", so Inda.

Dem Journalisten zufolge werden 50 bis 60 Millionen Euro fällig, um Davies nach Madrid zu locken.

Der Kanadier rechnet demnach fest damit, dass der Deal über die Bühne geht. "Alphonso Davies steht kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Er sucht seit Tagen nach einem Haus in Madrid", betonte Inda.

Dass Alphonso Davies vom FC Bayern großes Interesse bei Real Madrid geweckt hat, ist längst mehr als ein loses Gerücht. Wechsel im Sommer 2024, ablösefreier Wechsel 2025 oder doch noch eine Verlängerung in München: Inzwischen wurde in den Medien beinahe jedes Szenario rund um Davies' Zukunft diskutiert.

Davies lässt Zukunft offen

"Mein Hauptfokus liegt im Moment auf meiner Nationalmannschaft – ich möchte meiner Mannschaft helfen, bei diesem Turnier weit zu kommen. Das ist der Punkt, an dem ich im Kopf bin", hatte Davies vor dem Beginn der Copa América mit Blick auf seine Zukunft betont: "Ich werde darüber nachdenken, wenn das Turnier hinter uns liegt."

Das kanadische Team steht bereits im Viertelfinale. Dort treffen Davies und Co. am Samstag (03:00 Uhr) auf Venezuela.