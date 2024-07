Bayern-Verteidiger weckt Interesse in der Türkei

IMAGO/Michael Taeger

Noussair Mazraoui (l.) könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Beim FC Bayern könnte es in der Abwehr zu gleich mehreren personellen Änderungen kommen. Noussair Mazraoui darf den Klub wohl verlassen. In der SüperLig soll Interesse am Rechtsverteidiger bestehen.

Laut "Sport Bild" erhofft sich der FC Bayern im Falle eines Transfers von Mazraoui eine Ablösesumme zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Wie es in dem entsprechenden Medienbericht weiter heißt, weckt der 26-Jährige Interesse in der Türkei. Konkrete Vereinsnamen werden nicht genannt.

Mazraoui besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026. Dennoch gilt der Nationalspieler Marokkos als Verkaufskandidat.

In München werden die Karten auf der rechten Abwehrseite zur kommenden Saison neu gemischt. Josip Stanisic ist nach seiner Leihe zu Bayer Leverkusen zurück. Der 24-Jährige verlängerte sein Arbeitspapier kürzlich langfristig bis 2029.

"Ich will so viele Spiele machen wie möglich, Stammspieler werden und mich weiterentwickeln", formulierte Stanisic im Interview mit Vereinsmedien kürzlich seine ehrgeizigen Ziele.

FC Bayern vollzieht Defensiv-Umbruch

Mit Sacha Boey hofft ein weiterer Spieler auf einen Neustart an der Säbener Straße. Der Franzose wechselte erst im Winter für die Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro von Galatasaray zum FC Bayern. Der 23-Jährige fiel aufgrund eines Muskelbündelriss' lange aus, machte erst zwei Pflichtspiele für den Bundesligist.

In der vergangenen Rückrunde agierte Joshua Kimmich unter Ex-Trainer Thomas Tuchel zumeist als Rechtsverteidiger. Der deutsche EM-Fahrer steht in München aber vor einer ungewissen Zukunft, sein Vertrag endet 2025. Mittelfeldmann Konrad Laimer kam an der Isar ebenfalls schon auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz.

Generell vollzieht der FC Bayern in der Defensive derzeit einen personellen Umbruch. Hiroki Ito wurde als neuer Innenverteidiger verpflichtet, an Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) besteht großes Interesse. Matthijs de Ligt darf dafür wohl gehen.