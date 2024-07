Bericht: FC Bayern will Top-Talent verleihen

IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern wird Matteo Pérez Vinlöf offenbar verleihen

Am vorletzten Spieltag der zurückliegenden Saison feierte Youngster Matteo Pérez Vinlöf sein Profi-Debüt für den FC Bayern. Nun hat man beim Rekordmeister offenbar entschieden, wie es für den 18-Jährigen weitergehen soll.

Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano haben sich die Münchner mit dem jungen Linksverteidiger auf einen neuen Vertrag verständigt. Zeitnah soll sich der Schwede bis 2027 an den FC Bayern binden.

Zumindest die kommende Spielzeit wird Pérez Vinlöf aber wohl nicht in München verbringen. Die Vereinsführung vom Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund will der Nachwuchshoffnung Spielpraxis verschaffen.

Dem Bericht zufolge habe man sich mit Austria Wien schon auf ein Leihgeschäft verständigt. In der österreichischen Bundesliga soll sich Pérez Vinlöf entwickeln und für höhere Aufgaben empfehlen.

Der Junioren-Nationalspieler war im Winter 2022 von Hammarby IF zum FC Bayern gewechselt. In der letzten Saison stieg er zur U23 auf und sammelte seine ersten Erfahrungen im Herren-Bereich.

FC Bayern hofft auf nächsten Shooting Star

Ein Schritt, der für Pérez Vinlöf durchaus mit Anpassungsschwierigkeiten verbunden war. "Ich denke, meine Leistungen waren in Ordnung. Es ist meine erste Spielzeit im Männerfußball und am Anfang musste ich mich zunächst an das Tempo gewöhnen", sagte das Abwehrtalent im Winter gegenüber Vereinsmedien.

Die Mentalität, die beim FC Bayern vorgelebt werde, habe ihm allerdings geholfen, den nächsten Schritt zu machen, so Pérez Vinlöf. "In jeder Minute, die du hier beim FC Bayern auf und neben dem Platz verbringst, gibst du alles. Du musst immer einhundert Prozent liefern und dich stets bestmöglich vorbereiten", führte er aus.

Beim FCB dürfte man hoffen, dass Pérez Vinlöf einen ähnlichen Weg gehen kann wie zuletzt Josip Stanisic oder Aleksandar Pavlovic. Beide hatten in den letzten Jahren den Sprung aus der Bayern-Jugend in die Bundesliga-Mannschaft geschafft.