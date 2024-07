Zu "überheblich"?: Ex-Profi mit Tipps für Nico Schlotterbeck

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Nico Schlotterbeck hat mit dem BVB noch einiges vor

In seiner neuesten Rangliste der besten Innenverteidiger der Fußball-Bundesliga hat der "kicker" Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund in die Kategorie "Internationale Klasse" eingeordnet. Eine Auszeichnung, die der BVB-Abwehrmann laut Maik Franz auch verdient hat, allerdings hat der frühere Bundesliga-Verteidiger noch ein paar Tipps für Schlotterbeck parat.

"Weltklasse" war laut "kicker" in der abgelaufenen Bundesliga-Saison kein Innenverteidiger, wie in der neuesten Ausgabe des Spielerrankings im Fachmagazin aufgeführt wird, immerhin sechs zentrale Abwehrspieler haben es aber in die Kategorie "Internationale Klasse" geschafft. Darunter gleich zwei von Borussia Dortmund.

Mats Hummels belegte sogar Platz 1 in "Internationale Klasse" hinter Jonathan Tah von Meister Bayer Leverkusen auf Platz zwei. Hummels-Kollege Nico Schlotterbeck wurde vom "kicker" auf Rang 4 hinter Bayern-Neuzugang Hiroki Ito vom VfB Stuttgart gesehen, nachdem er im letzten Ranking im Winter gar nicht aufgeführt worden war - ein beachtlicher Sprung also. Das ist auch dem ehemaligen Bundesliga-Abwehrrecken Maik Franz (unter anderem Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und Karlsruher SC) aufgefallen.

"Seine Aggressivität und Impulsivität, wie er nach vorne verteidigt, das gefällt mir extrem", schrieb Franz in einer Kolumne für das Fachmagazin.

Nur in Punkto "Ausstrahlung und Persönlichkeit" sei noch "ein wenig Luft nach oben", so Franz weiter, "obwohl ich grundsätzlich ein echter Fan von ihm bin". Als Linksfuß besitze Schlotterbeck ohnehin eine Top-Perspektive.

Franz: Lob für Hummels, Tipps für Schlotterbeck

Trotzdem hatte Franz auch noch ein paar Tipps zur Hand, wo sich der BVB-Mann verbessern kann: "In manchen Momenten aber verliert er plötzlich den Fokus und wirkt da auf mich mitunter fast ein bisschen überheblich. Wenn er daran arbeitet, kann er noch ganz oben landen."

Dort, wo in diesem Sommer Hummels steht. Er "hat in seinem letzten Halbjahr beim BVB vollkommen ohne Zweifel noch einmal Internationale Klasse unter Beweis gestellt und gehört auch für mich in dieser Kategorie an die Spitze."

Vor allem Hummels' Leistungen in der Champions League gefielen Franz, diese seien "absolut beeindruckend" gewesen.

"Seine riesigen Qualitäten im Zweikampf, in Antizipation und Stellungsspiel wie auch im Spielaufbau haben Mats einen großartigen dritten Frühling ermöglicht. Von daher wäre eine EM-Nominierung ganz sicher nicht unverdient gewesen, allerdings fand ich die Begründung des Bundestrainers in sich schlüssig", erklärte Franz.