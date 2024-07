1. FC Köln überrascht mit Video von Toni Kroos

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Toni Kroos wandte sich in einem Video an den 1. FC Köln

Der sechsmalige Champions-League-Gewinner und Ex-Weltmeister Toni Kroos hat nach der Heim-EM in Deutschland seine aktive Karriere als Profi-Fußballer beendet. Jüngst tauchte er allerdings in den sozialen Medien eines Traditionsvereins auf und sorgte damit für große Freude bei einem Zweitligisten. Doch warum posierte Kroos mit dem Trikot des 1. FC Köln und strahlte dabei in die Kamera?

In der Kommentarspalte des 1. FC Köln waren die Effzeh-Fans regelrecht außer sich: "Die schönsten zwei Sekunden Hoffnung meines Lebens", "Kurz im Land der Träume gewesen" und "Mit ihm wären wir deutscher Meister" waren nur einige der Fan-Kommentare, die unter dem tausendfach angesehenen Videoclip der Domstädter mit der Ikone von Real Madrid zu lesen waren.

Der Anlass für die Grußbotschaft des 34-Jährigen an den Bundesliga-Absteiger war dabei ein ganz simpler: Zu seinem Karriereende bekam Toni Kroos vom 1. FC Köln ein Trikot geschenkt. In dem 16 Sekunden langen Video bedankte sich der einstige Mittelfeldstar nun bei dem Klub für das Präsent und hielt es zufrieden in die Kamera.

"Lieber FC, vielen Dank für das Trikot! Das ist ein Wahnsinnsgeschenk", freute sich der erfolgreichste deutsche Titelsammler aller Zeiten sichtlich über das weiß-rote Jersey der Kölner.

Kroos drückt dem 1. FC Köln die Daumen

Was es mit der Verbundenheit des gebürtigen Greifswalders zur Rheinmetropole auf sich hat, erklärte Kroos gleich noch einmal: "Der ein oder andere weiß vielleicht, dass ich meinen Zweitwohnsitz in Köln habe. Von daher hoffe ich natürlich, dass dieses Trikot auch bald wieder ein Erstliga-Trikot ist. In diesem Sinne: Eine erfolgreiche Saison".

Eine Grußbotschaft des Rio-Weltmeisters, die bei den Verantwortlichen und Anhängern des 1. FC Köln besonders gut ankam. Auch wenn sich die geweckten Hoffnungen auf ein eventuelles Engagement des langjährigen Real-Stars in Müngersdorf nach wenigen Sekunden wieder erübrigt hatten.