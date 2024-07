Neue BVB-Pläne mit Schlotterbeck enthüllt

IMAGO/Moritz Mueller

Nico Schlotterbeck (l.) spielt seit 2022 für den BVB

Nico Schlotterbeck ist der Vielspieler schlechthin beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Seit seinem BVB-Wechsel vor zwei Jahren hat der Innenverteidiger 87 Pflichtspiele für den Klub bestritten. So viele wie fast kein anderer in diesem Zeitraum, lediglich Julian Brandt (89 Einsätze) stand häufiger auf dem Rasen. Mittlerweile steht Schlotterbeck in Dortmund vor seinem nächsten Karrieresprung.

Wie die "Sport Bild" enthüllte, soll der 24-Jährige neues Mitglied im Mannschaftsrat der BVB-Profis werden. Das mächtige teaminterne Gremium erfährt in diesem Sommer große Veränderungen, da mit Marco Reus ein langjähriges Mitglied nicht mehr dabei ist und auch Sebastien Haller den BVB noch verlassen könnte. Mit Mats Hummels hat außerdem ein weiterer wortstarker Leader der letzten Jahre dem Klub den Rücken gekehrt.

Fortan soll Schlotterbeck mehr Verantwortung und seine Meinung noch mehr Gewicht erhalten. Das hat sich der EM-Fahrer primär mit seinen sportlichen Leistungen verdient. Darüber hinaus trat er schon im letzten Jahr mehr und mehr als stimmgewaltig innerhalb der Mannschaft auf, was auch beim neuen Cheftrainer Nuri Sahin gut angekommen sein soll.

Bei den Umstrukturierungen innerhalb des Teams sollen laut dem Fachmagazin auch weitere Entscheidungen schon getroffen worden sein. So wird Emre Can trotz einiger Kritik an seinen Performances in 2023/2024 wohl Mannschaftskapitän der Schwarz-Gelben bleiben.

Sabitzer könnte ebenfalls in BVB-Mannschaftsrat aufrücken

Hoffnungen auf ein Aufrücken in den Mannschaftsrat soll sich außerdem auch Marcel Sabitzer machen dürfen, der in der vergangenen Rückrunde einer der großen Leistungsträger im Dortmunder Mittelfeld war.

Fest im Mannschaftsrat bleiben sollen derweil Gregor Kobel, Niklas Süle und Julian Brandt. Letztgenannter läuft außerdem fortan mit der Rückennummer 10 für die Westfalen auf.

Welche Rolle Neuzugang und Nationalspieler Waldemar Anton in seiner ersten BVB-Spielzeit genau einnehmen wird, bleibt noch abzuwarten. Der 28-Jährige war bei seinen vorherigen Stationen Hannover 96 und VfB Stuttgart der große Wort- und Anführer in der Kabine und trug bei beiden Klubs die Kapitänsbinde.