Ex-Nationalspieler bei Eintracht Frankfurt vor Abschied?

IMAGO/Jürgen Kessler

Philipp Max (Nummer 31) denkt offenbar über einen Abschied von Eintracht Frankfurt nach

Philipp Max denkt einem Medienbericht zufolge über einen Abschied von Eintracht Frankfurt nach. Der Fußball-Bundesligist würde dem Ex-Nationalspieler angeblich keine Steine in den Weg legen.

Laut "Bild" gab es zwischen Philipp Max (Vertrag bis 2026) und Eintracht Frankfurt während der USA-Reise Gespräche über einen möglichen Abschied des Linksverteidigers.

Der 30-Jährige hat bei der SGE aktuell einen schweren Stand. Die Konkurrenz auf der linken Abwehrseite ist mit Niels Nkounkou sowie Sommer-Neuzugang Nathaniel Brown groß. Wie die Boulevardzeitung weiter schreibt, würde Eintracht Frankfurt dem Routinier wohl keine Steine in den Weg legen. Ein "endgültiger Abgang" sei "möglich", heißt es hierzu.

Max seit 2023 bei Eintracht Frankfurt

Max war im Januar 2023 zunächst per Leihe von der PSV Eindhoven in die Main-Metropole gewechselt. Ein halbes Jahr später verpflichtete die SGE den dreifachen deutschen Nationalspieler dann per Kaufoption fest. Die Ablösesumme soll damals rund zwei Millionen Euro betragen haben.

Max hat bislang 42 Pflichtspiele für die Frankfurter absolviert. Der Linksfuß pendelte in der letzten Saison unter Trainer Dino Toppmöller zwischen Startelf und Bank. "Bild" zufolge könnten sich die Wege womöglich noch in diesem Sommer trennen.

Eintracht Frankfurt startet am 19. August in die Pflichtspielsaison

Die Eintracht befindet sich im Rahmen der Saisonvorbereitung derzeit noch in den USA. Bevor es für die Hessen am 19. August im DFB-Pokal gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig zur Sache geht, stehen noch die Testspiele gegen den FSV Frankfurt (7. August) und den FC Valencia (10. August) auf dem Programm.

Eintracht Frankfurt gastiert zum Bundesliga-Auftakt am 24. August bei Borussia Dortmund. Ob Max im Duell mit dem BVB dann noch mit von der Partie ist, bleibt abzuwarten. In dem jüngsten "Bild"-Bericht werden keine potenziellen Abnehmer aufgeführt.