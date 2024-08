Bericht: BVB droht langer Guirassy-Ausfall

IMAGO/Guido Kirchner

Serhou Guirassy wechselte vom VfB Stuttgart zum BVB

Zwar beteuerten die Bosse von Borussia Dortmund, dass ihr Plan ursprünglich anders ausgesehen hatte, letztlich kehrte Mittelstürmer Niclas Füllkrug dem BVB unlängst allerdings nach nur einer Saison den Rücken. West Ham United legte rund 30 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler auf den Tisch und verdrehte den Schwarzgelben so erfolgreich den Kopf. Da man mit Serhou Guirassy zuvor bereits einen Angreifer vom VfB Stuttgart verpflichtet hatte, dem wohl ohnehin die Rolle des Angreifers Nummer eins zugedacht war, war das Risiko vermeintlich niedrig. Nun zeichnen sich allerdings Schwierigkeiten ab.

Dass Serhou Guirassy dem BVB nicht zum Pflichtspielbeginn am 17. August im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck und wohl auch nicht zum Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (24. August) zur Verfügung stehen würde, war schnell klar, nachdem die Borussen beim Medizincheck eine Knieverletzung beim Guineer feststellten, sich aber dennoch für den Deal entschieden.

Der "Sport Bild" zufolge fällt das Problem allerdings erheblich größer aus, als ursprünglich angenommen. Ging man zunächst wohl davon aus, dass der Torjäger Anfang September wieder ins Spielgeschehen eingreifen könne, will die Sportzeitschrift nun erfahren haben, dass Guirassy deutlich länger zum Zuschauen verdammt ist.

Wie lange fehlt Guirassy dem BVB?

Der Neuzugang stünde somit an den ersten vier Bundesliga-Spieltagen nicht zur Verfügung. Mehr als genug Zeit, um einen Fehlstart in den Kampf um die Deutsche Meisterschaft hinzulegen. Laut "Sport Bild" gehen die Bosse der Dortmunder derzeit davon aus, dass Guirassy am 27. September gegen den VfL Bochum mit von der Partie ist.

Die "Bild" berichtet sogar von einer Ausfallzeit bis "mindestens Anfang Oktober".

Besonders problematisch: Mit Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko stehen zwar noch zwei nominelle Mittelstürmer im BVB-Kader, beide gelten aber offen als Verkaufskandidaten. "Sport Bild" schreibt sogar, dass man nicht mehr mit dem Duo plant.

Abhilfe könnte Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim verschaffen. Der deutsche EM-Teilnehmer soll vor einem Wechsel nach Dortmund stehen.