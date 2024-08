Moukoko-Berater zu BVB-Gesprächen eingetroffen

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Youssoufa Moukoko wirkte am Dienstag beim BVB-Test noch mit

Am Dienstag stand er im Testspiel gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal (2:2) noch auf dem Rasen, wirkte über 60 Minuten für Borussia Dortmund mit. Es könnte der letzte Auftritt von Youssoufa Moukoko im BVB-Trikot gewesen sein.

Der Youngster, einst als jüngster Bundesliga-Spieler der Schwarz-Gelben gefeiert, will den BVB noch in der laufenden Transferphase verlassen und sucht derzeit mit seinem Berater Patrick Williams nach Lösungen.

Am Donnerstag traf der Moukoko-Agent nun im Trainingslager der Dortmunder in Bag Ragaz in der Schweiz ein, um sich zu persönlichen Gesprächen mit seinem Klienten sowie den Dortmunder Verantwortlichen zu treffen.

Zuletzt soll es zwei ernsthafte Interessenten aus der französischen Ligue 1 gegeben haben, namentlich OSC Lille und Olympique Marseille. Borussia Dortmund will den 19-Jährigen aber nur ziehen lassen, wenn die Ablösesumme für ihn stimmt.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen das mindesten 20 Millionen Euro sein, die die Westfalen für ihren Nachwuchsstürmer haben wollen, der sich bislang in bald vier Jahren bei den BVB-Profis nie nachhaltig durchsetzen konnte.

Moukoko-Verkauf hängt wohl noch an zweiter BVB-Bedingung

Ein möglicher Verkauf des zweimaligen deutschen A-Nationalspielers soll nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" aber auch noch an einer zweiten Bedingung hängen.

Laut dem Medienbericht wird Borussia Dortmund einem Verkauf Moukokos nur zustimmen, wenn auf der anderen Seite der Transfer von EM-Fahrer Maximilian Beier realisiert werden kann.

Der Top-Angreifer von Bundesliga-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim wolle selbst unbedingt zum BVB wechseln, heißt es, klar war die Personalie bis zuletzt aber noch nicht. In dieser Woche soll nämlich auch der FC Liverpool bei den Kraichgauern auf den Plan getreten sein und sich über Beier informiert haben.