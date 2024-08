Moukoko "freigestellt" - Neue Details zur Kaufoption

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Youssoufa Moukoko wird den BVB verlassen

Youssoufa Moukoko wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund noch vor Ablauf der Wechselfrist verlassen. Ehe der Deal mit Ligue-1-Klub OGC Nizza endgültig in trockenen Tüchern ist, kommen nun neue Details ans Licht.

BVB-Talent Youssoufa Moukoko steht dicht vor einem Abschied. Das bestätigte der Revierklub am Dienstag.

Der 19-Jährige nimmt demnach nicht länger am Training der Borussia teil. Moukoko wurde "für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt", heißt es in einer Mitteilung beim Kurznachrichtendienst X.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um Ligue-1-Klub OGC Nizza. Unter anderem Transfer-Insider Fabrizio Romano hatte vermeldet, dass zwischen dem BVB und dem französischen Erstligisten inzwischen eine Einigung herrscht.

Moukoko soll zunächst für eine Saison ausgeliehen werden, Nizza übernehme das Gehalt, so Romano. Dafür erhält der Klub eine Kaufoption, die bei über zwölf Millionen Euro liegen soll. Noch am Dienstag absolviere der Angreifer seinen Medizincheck in Nizza.

Moukoko beim BVB nicht mehr gebraucht

Beim BVB verdient der U21-Nationalspieler je nach Quelle zwischen sechs und 8,5 Millionen Euro pro Jahr. Sein erst im Januar 2023 verlängerter Vertrag ist noch bis 2026 gültig.

In den vergangenen Wochen hatte sich ein vorzeitiger Abschied aus Dortmund mehr und mehr abgezeichnet.

Nicht nur spielt Moukoko auch unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin keine Rolle in den sportlichen Überlegungen und muss sich hinter den Neuzugängen Serhou Guirassy und Maximilian Beier sowie Sebastién Haller als Stürmer Nummer vier einordnen. Die von seinem Berater lancierte Kritik an der BVB-Führung hatte im Verlauf der Sommer-Vorbereitung zudem für große Misstöne gesorgt.

Zunächst hatten sich Olympique Marseille und Real Betis mit einer Verpflichtung des BVB-Stürmers beschäftigt. Beide Deals scheiterten allerdings offenbar trotz einer Einigung mit der Spielerseite, da die Höhe der Kaufoption bzw. -pflicht aus Dortmunder Sicht zu niedrig gewesen sein soll.

Youssoufa Moukoko hatte in der Saison 2020/21 den Sprung von der U19 zu den Profis geschafft und war wenige Tage nach seinem 16. Geburtstag zum jüngsten Bundesliga-Profi avanciert. Bislang kommt er auf 99 Pflichtspiele (27 von Beginn an) für Schwarz-Gelb, in denen ihm 18 Tore gelangen.