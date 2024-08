Last-Minute-Deal? Roma-Star bei Frankfurt gehandelt

IMAGO/Antonietta Baldassarre / Insidefoto

Wechselt Edoardo Bove von der AS Roma zu Eintracht Frankfurt?

Die schwere Verletzung von Sommer-Neuzugang Oscar Höjlund könnte bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt dazu führen, dass der Klub am Deadline Day doch noch einmal aktiv wird. Angeblich ist ein Roma-Star ins Blickfeld gerückt.

Schlägt Eintracht Frankfurt vor dem Ende der Wechselfrist am Freitagabend (20 Uhr) noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Da Mittelfeldspieler Oscar Höjlund mit einem Mittelfußbruch mehrere Wochen verletzt ausfällt, besteht nun womöglich Nachholbedarf. Im Kader steht in Ellyes Skhiri nur noch ein gelernter Sechser.

Wie die "Gazzetta dello Sport" und der italienische Transfer-Insider Gianluca di Marzio nun berichten, hat Eintracht Frankfurt in Italien einen möglichen Ersatz für den jungen Dänen gefunden: Edoardo Bove von der AS Roma.

Die SGE denkt demnach über ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption nach. Eine Ablösesumme in Höhe von 14 Millionen Euro steht im Raum, heißt es.

Bove bevorzugt Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Auch "Bild" greift wenige Stunden vor dem Ablauf der Wechselfrist die neuerlichen Transfer-Gerüchte auf. Der Boulevardzeitung zufolge macht sich der 22 Jahre alte Italiener "große Hoffnungen" auf einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Denn: Zählte er unter José Mourinho bei der AS Roma noch zum erweiterten Stammpersonal, spielt er unter dessen Nachfolger Daniele de Rossi kaum noch eine Rolle. In der neuen Serie-A-Spielzeit wurde er noch kein einziges Mal eingesetzt.

Bove, in Rom geboren, entstammt der Nachwuchsabteilung des Klubs. Trotz seines jungen Alters kommt er bereits auf 92 Pflichtspiele, 22 allein in der Europa League. In die italienische A-Nationalmannschaft wurde der zwölffache U21-Auswahlspieler derweil noch nicht berufen.

Ob die SGE den Deal einfädeln kann, ist laut Einschätzung von Transfer-Reporter di Marzio allerdings insofern fraglich, da mit Nottingham Forest auch ein zahlungskräftiger Premier-League-Klub um Boves Dienste buhlt. Da die Engländer offenbar eine feste Verpflichtung bevorzugen, tendiere der Spieler aber zum Wechsel in die Bundesliga - um im nächsten Jahr womöglich eine neue Chance in seiner Heimatstadt zu erhalten.