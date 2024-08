Eberl zu Transfer-Endspurt: Es kann "immer was passieren"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabio Deinert

Max Eberl ist Sportvorstand des FC Bayern

Am Freitag um 20 Uhr schließt das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern und Co. müssen bis dahin alle Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht haben. Der Münchner Sportvorstand Max Eberl hat nun Stellung zu einem möglichen Transferendspurt des deutschen Rekordmeisters am Deadline Day bezogen.

"Solange der Transfermarkt offen ist, kann im Fußball immer was passieren", schloss Eberl auf einer Pressekonferenz am Freitag nicht aus, dass sich beim FC Bayern noch etwas tun wird. Allerdings schränkte der 50-Jährige ein, dass dies nur auf mögliche Abgänge zutreffe.

"Wir werden keine weiteren Spieler verpflichten. Wenn überhaupt, dann vielleicht einen weiteren Abgang. Wir sind mit dem Kader, den wir haben, sehr zufrieden. Natürlich gibt es Überlegungen, aber wir sind sehr zufrieden mit dem Kader", führte Eberl weiter aus.

Im Klartext bedeutet dies, dass auch ein Last-Minute-Kauf von Jonathan Tah von Bayer Leverkusen nicht über die Bühne gehen wird. Zwar habe er "zuletzt noch einmal" bei Bayer-Sportchef Simon Rolfes nachgefragt, ob sich der Deal realisieren ließe, wenn die Bayern noch einen Spieler abgeben würden, dies sei aber "keine Option", enthüllte Eberl. "Das ist auch in Ordnung. Es ist nicht verwerflich."

Beim FC Bayern können "noch Dinge passieren"

Als heißeste Kandidaten für einen Abgang aus München gelten derzeit Youngster Gabriel Vidovic, der an den 1. FSV Mainz 05 verliehen werden soll, und Kingsley Coman, an dem unter anderem der FC Liverpool, der FC Arsenal und Al-Hilal aus Saudi-Arabien Interesse zeigen sollen.

Angesprochen auf Vidovic, erklärte Eberl, es könnten "noch Dinge passieren", Coman werde am Sonntag gegen den SC Freiburg (17:30 Uhr) im Kader stehen, "wenn er noch da ist. Momentan gibt es keine große Anzeichen, dass wir mit einem veränderten Kader in die Saison gehen werden".

Allerdings verwies Eberl auf darauf, dass das Transferfenster in einigen Ligen (unter anderem in Saudi-Arabien) noch länger geöffnet ist.