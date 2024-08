Köln-Talent im Fokus von ManUnited und Co.

IMAGO/Juergen Peters

Jonas Urbig vom 1. FC Köln zieht das Interesse auf sich

Jonas Urbig gehört zu den Senkrechtstartern beim 1. FC Köln. Der 21-jährige Keeper überzeugte 2023/24 bei einer Leihe zur SpVgg Greuther Fürth und wurde bei seiner Rückkehr in die Domstadt zur Nummer eins befördert. Dass Urbig über großes Talent verfügt, soll allerdings auch die europäische Fußball-Prominenz längst erkannt haben.

Wie der "Geissblog" erfahren haben soll, befindet sich der Name von Jonas Urbig "in den Notizbüchern internationaler Clubs". Konkret nennt das Portal Manchester United aus der englischen Premier League.

Zwar sei der Youngster "aktuell kein Thema" bei den Red Devils, am Old Trafford behalte man die Entwicklung des Schlussmannes allerdings im Blick, heißt es.

Urbig steht in Köln noch bis Ende Juni 2026 unter Vertrag, dass man sich bei einer ausbleibenden Verlängerung im Sommer 2025 am Geißbockheim gesprächsbereit zeigen könnte, ist also alles andere als ausgeschlossen.

Zunächst, so der "Geissblog", liegt der Fokus der Klubführung allerdings auf dem Hier und Jetzt. Man hofft, dass Urbig wie schon bei seiner Leihe nach Fürth erneut zum besten Keeper des deutschen Fußball-Unterhauses avanciert. Dass der deutsche U21-Nationalspieler in diesem Fall noch mehr Interessenten anlocken dürfte, soll kein Problem darstellen.

1. FC Köln dürfte Verlängerung anstreben

Allerdings soll man auf kurze Sicht dennoch versuchen, Urbig länger an den Klub zu binden. Im "Laufe der Spielzeit" will man bezüglich einer Vertragsverlängerung vorfühlen.

Urbig, der schon in der Jugend für den 1. FC Köln spielte, bestritt bislang 53 Zweitligaspiele, zweimal war er im DFB-Pokal aktiv. 15 Mal hielt er seinen Kasten sauber.

Dennoch dürfte klar sein, dass der Sprung zu einem Verein aus der europäischen Elite noch ein großer ist. In Manchester verfügt man mit André Onana zum Beispiel über einen Torwart von Top-Format.