Riesiger Star-Auflauf beim BVB-Legendenspiel

imago sportfotodienst

Jakub Blaszczykowski (l.) und Lukasz Piszczek bekommen ein großes Abschiedsspiel beim BVB

Jakub Blaszczykowski, genannt Kuba, und Lukasz Piszczek wurden in den 2010er-Jahren zu echte Ikonen bei Borussia Dortmund. Am kommenden Wochenende werden sie zum letzten Mal im Signal Iduna Park auf dem Rasen stehen, haben zum gemeinsamen Abschiedsspiel eingeladen. Zahlreiche BVB-Legenden sind der Einladung der beiden Polen gefolgt.

Am kommenden Samstag, 7. September, ist es ab 17:00 Uhr so weit: Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek werden mit einem großen "Abschiedszczspiel", wie der BVB es offiziell betitelt, ein letztes Mal in Dortmund gefeiert.

Die beiden polnischen Fußball-Ikonen standen acht beziehungsweise elf Jahre lang beim BVB unter Vertrag, feierten mit den Schwarz-Gelben unter anderem die Deutschen Meisterschaften 2011 und 2012 sowie den Einzug ins Champions-League-Finale 2013.

Während Kuba seine aktive Laufbahn bereits im letzten Jahr beendet hatte, war Rechtsverteidiger Piszczek noch bis in dieses Jahr für seinen Jugendverein LKS Goczałkowice-Zdrój in der vierten polnischen Liga aktiv. Im Sommer dieses Jahres kehrte er nach Dortmund zurück, arbeitet seit Juni als Co-Trainer unter Nuri Sahin.

Der Einladung des polnischen Duos, die während ihrer aktiven Zeit in Dortmund beide als Publikumslieblinge galten, folgten zahlreiche BVB-Größen. Unter anderem haben Meistertrainer Jürgen Klopp, Ex-Torjäger Lucas Barrios und Ur-Dortmunder Kevin Großkreutz ihre Teilnahme zugesagt.

Diese Mannschaften stehen sich am Samstagabend im Dortmunder Signal Iduna Park gegenüber:

Kader von Jakub "Kuba" Blaszczykowski:

Torwart

Roman Weidenfeller

Feldspieler

Jakub Blaszczykowski

Julian Koch

Dede

Neven Subotic

Felipe Santana

Marcin Wasilewski

Patrick Owomoyela

Moritz Leitner

Antonio da Silva

Giovanni Federico

Kevin Großkreutz

Kamil Grosicki

Mohamed Zidan

Lucas Barrios

Mladen Petric

Nelson Valdez

Ebi Smolarek

Trainer

Jürgen Klopp

Fritz Lünschermann (Co-Trainer)

Sportdirektor

Michael Zorc

Kader von Lukasz Piszczek

Torwart

Marwin Hitz

Jaroslav Drobny

Feldspieler

Lukasz Piszczek

Joo-Hoo Park

Marcel Schmelzer

Ömer Toprak

Sokratis Papastathopoulos

Erik Durm

Nuri Sahin

Oliver Kirch

Florian Kringe

Gonzalo Castro

Henrikh Mkhitaryan

Jacek Krzynowek

Artur Wichniarek

Adrian Ramos

Julian Schieber

Trainer

Peter Krawietz

Paul Pluta (Co-Trainer)

Sportdirektor