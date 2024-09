Ex-Star des FC Bayern jetzt auf Porno-Plattform OnlyFans

TEAM2 / Tim Rehbein via www.imago-images.de

Douglas Costa (r.) lief in seiner Karriere zweimal für den FC Bayern auf

Sportlich sucht Douglas Costa sein Glück seit Neustem Down Under in Australien. In Sachen Business setzt der Ex-Profi des FC Bayern auf eine Online-Plattform, die bislang eher bekannt ist für ihre erotischen und pornografischen Inhalte: OnlyFans.

Wie andere Profi-Sportler, darunter Tennis-Ass Nick Kyrgios, fungiert Costa künftig als Markenbotschafter des Webdienstes, der sein Schmuddelimage damit ablegen und künftig auch als "normales" soziales Netzwerk wahrgenommen werden will.

Costas' Profil bei OnlyFans kann derzeit noch kostenlos abonniert werden. Es enthält Fotos und Videos sowie weitere Einblicke in sein Leben als Fußballer. Die Veröffentlichung von Sex-Videos scheint der inzwischen 33-Jährige nicht zu planen.

"Ich habe mich entschlossen, OnlyFans beizutreten, weil ich an die Glaubwürdigkeit des Unternehmens und sein Potenzial für eine globale Reichweite glaube", wird Costa in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Partnerschaft habe "alles, um sehr interessant und erfolgreich zu sein", führte der Profi aus. "Das Segment, in dem OnlyFans Athleten als Markenbotschafter einsetzen will, hat große Auswirkungen auf den Markt, und ich bin mehr als glücklich, ein Teil davon zu sein, insbesondere als einer der Pioniere im Fußballsegment."

Zweimal FC Bayern - und jetzt aktiv bei OnlyFans

"Als OnlyFans-Creator werde ich exklusive Inhalte für meine Fans erstellen, die sie auf anderen sozialen Medien nicht sehen können, und das wird einen großen Unterschied machen", kündigte der 31-malige Nationalspieler der Selecao zudem an. Costa weiter: "Ich hoffe, diese Partnerschaft wird von Dauer sein und ich kann meine Fans mit meinen Inhalten glücklich machen."

Der schnelle Dribbler hatte erst Ende August (wieder einmal) bei einem neuen Verein angeheuert: dem FC Sydney in der australischen A-League. Zuvor kickte er bei Fluminense in seiner brasilianischen Heimat.

Beim FC Bayern stand Costa sogar zweimal unter Vertrag: zwischen 2015 und 2017 sowie in der Saison 2020/2021.