Besonderes Wiedersehen für Bayern-Leihgabe Krätzig

IMAGO/Peter Hartenfelser

Vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen: Frans Krätzig

Frans Krätzig vom VfB Stuttgart wurde erstmals für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert. Der Außenverteidiger trifft in der DFB-Auswahl auf einen alten Bekannten vom FC Bayern: Co-Trainer Hermann Gerland.

"Ich kenne Hermann jetzt seit ungefähr acht Jahren. Da ist eine starke Bindung entstanden – in erster Linie am FC Bayern Campus, aber auch außerhalb davon. Ich schätze ihn sehr", sagte Krätzig in einem Interview auf "dfb.de" über das Wiedersehen in der U21-Nationalmannschaft.

"Ich habe ihn früher mal als Mentor bezeichnet, und so würde ich ihn immer noch nennen, denn er hat eine durchaus prägende Rolle in meiner Entwicklung gespielt. Vor allem in den ersten Jahren am Bayern-Campus hat er mich stark gefördert. Dass sich die Wege hier bei der U 21 wieder kreuzen, ist eine schöne Geschichte", freute sich der 21-Jährige weiter.

Krätzig ist für die laufende Saison vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Der gebürtige Nürnberger sammelte unter VfB-Coach Sebastian Hoeneß bislang 129 Pflichtspielminuten. Nun wurde Krätzig von Trainer Antonio Di Salvo erstmals für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert.

"Das Größte, was du im Fußball erreichen kannst"

"Für die Nationalmannschaft berufen zu werden, macht mich stolz – es ist mit das Größte, was du im Fußball erreichen kannst. Umso wichtiger ist es, dankbar dafür zu sein", schwärmte die Nachwuchshoffnung: "Dass ich nun von der U20 direkt in die U21 aufgestiegen bin, ist für mich ein besonderer Schritt. Und letztendlich ist es einfach cool, hier mit gleichaltrigen Freunden Fußball spielen zu können."

Er sei "ein bisschen erstaunt und natürlich sehr glücklich" über den Anruf von Di Salvo gewesen, offenbarte der Spieler des VfB Stuttgart. Er habe sich "total gefreut und direkt meiner Familie Bescheid gesagt", verriet Krätzig über den besonderen Moment.