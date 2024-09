DFL setzt BVB-Kracher gegen FC Bayern zeitgenau an

AFP/SID/ALEXANDRA BEIER

Der BVB gegen den FC Bayern: Das ist freilich auch in dieser Saison ein Topspiel

Das ewige Duell zwischen Champions-League-Finalist BVB und Rekordmeister FC Bayern München ist am 30. November das Topspiel in der Bundesliga. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) bis Anfang Dezember hervor.

Der Kracher des zwölften Spieltags wird am Samstagabend um 18:30 Uhr (Sky) angepfiffen.

Auch der Südgipfel zwischen den Bayern und Vizemeister VfB Stuttgart ist ein Samstagabendspiel (19. Oktober), genau wie das Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und RB Leipzig (9. Spieltag, 2. November). Titelverteidiger Bayer Leverkusen empfängt den VfB bei der Neuauflage des Supercups an einem Freitag (1. November, 20.30 Uhr). Das Wiedersehen der Aufsteiger FC St. Pauli und Holstein Kiel ist ebenfalls ein Freitagsspiel (29. November).

Die DFL nahm nach der Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde die Bundesliga-Ansetzungen für die Spieltage 6 bis 12 vor, in der 2. Bundesliga für die Spieltage 8 bis 14. Hier kommt es unter anderem am Samstagabend zu den Spielen Hertha BSC - 1. FC Köln (2. November) und Hamburger SV - Schalke 04 (23. November).