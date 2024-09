Große Träume: Kane will Ronaldo und Co. nachahmen

IMAGO/Mladen Lackovic

Harry Kane hat in seiner Karriere noch viel vor

Mit seinen 31 Jahren hat Harry Kane längst das fortgeschrittene Fußballer-Alter erreicht. Der Star-Stürmer des FC Bayern träumt allerdings noch von einer langen Karriere.

"Ich will so lange wie möglich für England spielen und ich will so lange wie möglich im Fußball aktiv bleiben. Es ist großartig zu sehen, wie andere Athleten das vormachen. Das zeigt mir, dass es möglich ist und es nur darum geht, wie du dich fühlst", sagte der Goalgetter im Rahmen einer Medienrunde der englischen Nationalmannschaft.

Sein großes Vorbild mit Blick auf die Langlebigkeit der Karriere sei Superstar Cristiano Ronaldo, verriet Kane.

"Ich glaube, im Fußball und im Sport allgemein gibt es die Auffassung, dass man es langsamer angehen lassen muss, wenn man 30 wird", deutete Kane an. Genau dieses Vorurteil habe Ronaldo in den letzten Jahren aus der Welt geschafft.

"Cristiano zeigt es jede Woche. Jedes Mal, wenn er spielt. Jedes Mal, wenn er trifft. Genau das ist mein Ziel", gab sich Kane ehrfürchtig.

Kane beim FC Bayern noch drei Jahre unter Vertrag

"Cristiano ist die Benchmark. Er ist nicht nur die Benchmark als einer der besten Fußballer aller Zeiten, sondern auch dafür, wie lange du auf höchstem Niveau spielen kannst", so der England-Kapitän weiter.

Neben Ronaldo hob Kane auch die Kollegen Lionel Messi, Karim Benzema und Robert Lewandowski hervor, die ähnliche Dinge vollbracht hätten. Er selbst sei überzeugt, dass er sein Spiel ebenfalls bis ins hohe Alter konservieren könne.

"Ich fühle mich richtig gut - sowohl physisch als auch mental. Ich bin mir sicher, dass es Nebengeräusche geben wird - genauso wie es sie rund um Cristiano gegeben hat", ordnete er ein. Doch solange man Leistung bringe, würden die Kritiker verstummen, meint Kane.

Der Mittelstürmer besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2027. Beim Vertragsende wäre Kane 34 Jahre alt. Nach den jüngsten Aussagen muss dann noch längst nicht Schluss sein.