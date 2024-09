HSV-Legende fordert "Arschtritt" für Sané

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané steht beim FC Bayern unter Vertrag

HSV-Legende Rafael van der Vaart fordert einen "Arschtritt" für Leroy Sané vom FC Bayern.

"Ich hoffe, dass er auch mal wach wird, dass ihm einer in den Arsch tritt. Aus meiner Sicht ruft er nur 20 Prozent seiner unfassbaren Qualitäten ab", sagte van der Vaart in einem Interview mit "ran".

Die "20 Prozent" würden "schon reichen, um zu glänzen", merkte der 41-Jährige weiter an: "Man muss sich mal vorstellen, was passiert, wenn er richtig Gas gibt. Er ist jetzt 28 Jahre alt. Ich finde, er müsste schon lange auf dem Level von Kylian Mbappé sein."

Sein Lieblingsspieler ist der Flügelstürmer aber nicht, da hat der ehemalige Hamburger einen anderen Favoriten: "Musiala natürlich."

Allgemein schwärmte van der Vaart vom DFB-Team. "Ich habe ihre Spiele bei der Europameisterschaft genossen. Für mich waren die deutschen Auftritte beeindruckend", sagte der Vizeweltmeister von 2010: "Wenn alles zusammenpasst, gehören sie nach wie vor zu den besten Mannschaften der Welt."

Van der Vaart: Ten Hag macht bei de Ligt Fehler

In dem Interview äußerte sich van der Vaart auch zu Matthijs de Ligt, der nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Manchester United einen schweren Start in der Premier League hatte.

"Ich finde, er ist ein sehr guter Spieler. Ich bin ein Fan von ihm. Aber Manchester-Trainer Ten Hag macht aus meiner Sicht Fehler", urteilte der langjährige Profi des HSV.

De Ligt müsse jetzt zeigen, was er kann. "Bei Bayern war er kein unumstrittener Stammspieler. Davor bei Juventus auch nicht. Trotzdem hat er bislang Glück, immer wieder bei so großen Vereinen zu landen", so van der Vaart.

Für den niederländischen Landsmann Ryan Gravenberch vom FC Liverpool läuft es dagegen besser. Laut van der Vaart hat der Mittelfeldspieler "riesiges Potenzial".

"Mit Arne Slot hat er bei Liverpool nun einen Trainer, der das auch erkannt hat und ihn entsprechend einsetzt. Gravenberch zeigt, dass er locker auf hohem Niveau spielen kann. Gegen Manchester United war er der beste Spieler auf dem Platz", lobte der Ex-Oranje-Star.