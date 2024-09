Häh!? Bayern-Star Musiala kennt Finale Dahoam nicht

IMAGO/Mladen Lackovic

Wie bitte! Jamal Musiala hat vom Finale Dahoam noch nie was gehört

"Finale Dahoam" - für den FC Bayern das größte Trauma der Klub-Historie, dieses Jahr aber auch die Chance auf Erlösung, findet das Champions-League-Endspiel 2025 doch in der Allianz Arena in München statt. Doch ausgerechnet Bayern-Star Jamal Musiala steht bei dem Thema total auf dem Schlauch.

In einem Interview mit "DAZN" sollte Musiala kurze Assoziationen zu bestimmten Schlagwörtern geben. "Rivals", Rivalen, entgegnete er etwa auf Bayer Leverkusen, "Gelb" auf Borussia Dortmund.

Doch als er nach dem "Finale Dahoam" gefragt wurde, geriet Musiala auf einmal ins Stocken. "Finale?", fragte der 21-Jährige Reporter Andreas Salazar verdutzt. Ein "Daheim" und "dahom" kam dem in Stuttgart geborenen Musiala dann noch über die Lippen, aber eben koan bayrisches "dahoam".

CSU-Politiker würden hier mangelnde Integration anprangern, Musiala aber versuchte seinen Aussetzer Thomas Müller in die Schuhe zu schieben. "Das hat Thomas mir noch nie gesagt. Hab' ich noch nie gehört."

Wirklich?! Das verlorene "Finale Dahoam" im Jahr 2012 ist die wahrscheinlich größte Wunde in der Geschichte des FC Bayern München. Im heimischen Stadion verloren die Bayern damals trotz drückender Überlegenheit gegen den FC Chelsea nach Elfmeterschießen.

FC Bayern träumt von Finale Dahoam 2.0

In dieser Saison haben die Bayern Aussicht auf Erlösung, das Endspiel der Champions League findet am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena statt. Dementsprechend steht die Königsklasse-Kampagne des Rekordmeister auch wieder unter dem Motto "Finale Dahoam".

Musiala braucht zumindest in Sachen Dialekt und Vereinsgeschichte noch etwas Nachhilfe - obwohl er 2012 immerhin schon neun Jahre alt war.

In die Champions-League-Saison 2024/25 sind die Bayern indes furios gestartet. Den kroatischen Meister Dinamo Zagreb schoss das Team von Vincent Kompany mit 9:2 ab, es war der höchste Sieg in der Geschichte des Wettbewerbs.